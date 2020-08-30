«Мы на день рождения!» Десятки тысяч человек у Дворца Независимости. Хроника 22-го дня протеста. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

Четвертое воскресенье подряд, если считать со дня выборов, на улицы городов Беларуси выходят десятки, а то и сотни тысяч человек. Очередным таким воскресеньем стало 30 августа.





Центральные площади Минска были перекрыты с самого утра, на подъездах к центру была выставлена военная техника, силовики дежурили там же. Но все это не помешало минчанам пройти колоннами по городу, объединиться на проспекте Победителей и дойти на Дворца Независимости. Несколько десятков тысяч человек собрались там, чтобы поздравить Александра Лукашенко с днем рождения. Ближе к вечеру на столицу обрушился сильный ливень, но и это не остановило минчан.





Что было необычного?

На территории Дворца Независимости снова был президент с автоматом. Но без младшего сына.

Демонстранты принесли ко Дворцу Независимости подарки (что с ними случилось, мы вам расскажем позже).

К протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок (правда, к тому времени уже почти все разошлись).

К кордону у Дворца Независимости пришла Мария Колесникова, а еще много известных спортсменов.

По состоянию на 18.00 только в Минске было задержано 140 человек.

Один из демонстрантов во время акции сделал предложение своей девушке (что она ответила — тоже расскажем позже).

А теперь обо всем по порядку.

Как все начиналось

Ограждения на площади Независимости появились еще в ночь с субботы на воскресенье. А ручейки с БЧБ-флагами стали стекаться к центру 30 августа после полудня. Колонны шли по проспектам Независимости — от станции метро «Восток», Дзержинского — от «Михалово», Партизанскому — от «Автозаводской», улицам Притыцкого и Кальварийской от «Пушкинской».





Сначала в них было несколько десятков и сотен человек, но по мере приближения к центру число участников доходило до тысяч. Шагали бодро — под песни («Мы не быдло, не стадо и не трусы, мы — живой народ, мы — белорусы!») и лозунги. Из репродукторов звучали бодрые советские песни. А на площади Победы и вовсе стояла звуковещательная станция ЗС-82 на базе разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.





Периодически бойцы ОМОН рассекали колонны, но люди объединялись снова и шли дальше.





Традиционно поезда метро не останавливались на станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». А вот мобильный интернет прилег гораздо раньше, чем в прошлое воскресенье — около трех часов дня.

Первые задержания

Конечной целью «Марша мира и независимости» должна была стать площадь Независимости. Но до нее протестующим добраться не удалось. Около двух часов дня люди выстроились в цепь на тротуарах вдоль проспекта Независимости от здания КГБ до площади Независимости, скандируя «Это наш город!». Женщины вышли на проезжую часть в районе кинотеатра «Центральный». У гостиницы «Минск» под крики протестующих «Позор!» и «Лукашенко в автозак!» стали задерживать мужчин.





Люди в штатском, выпрыгнув из микроавтобуса напротив КГБ, попытались задержать нескольких парней — произошла потасовка. Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками «Выпускай!» и «Провокация». Позже этот эпизод прокомментировала пресс-служба МВД: три человека были задержаны за нападение на служебный автомобиль. По сообщению ведомства, у машины разбито лобовое стекло, а также повреждены боковые части.





Поняв, что к площади Независимости выйти не получится, демонстранты двинулись в сторону Октябрьской площади. Но на углу проспекта Независимости и улицы Ленина путь колонне перегородили силовики. С другой стороны — у здания КГБ — появились водометы и автомобили для разгона людей. Техника поехала на толпу. Несколько тысяч человек, которые заняли проезжую часть от ГУМа до «Лакомки», оказались заблокированы с двух сторон. Некоторые женщины легли на дорогу.

Прозвучала команда «Зачищай!». Бойцы ОМОН стали надвигаться на людей возле ГУМа. Под крики «Жыве Беларусь!» начались задержания: выборочно хватали мужчин, те не сопротивлялись. Всего там было задержано несколько десятков человек. Вслед за ОМОНом шли автомобили «Рубеж», водометы и автозаки.





А навстречу — со стороны площади Победы — продолжали идти демонстранты.

Заблокирована оказалась и колонна, которая двигалась на проспект Независимости по улице Ленина со стороны Первомайской. Демонстранты вернулись на Первомайскую и вышли на проспект по улице Янки Купалы.

От Дворца спорта до Дворца Независимости — на день рождения

Чудом сформировавшаяся колонна (силовики оставили открытым проход с проспекта в сторону Немиги) двинулась по улице Ленина от проспекта Независимости в сторону стелы «Минск — город герой». Туда же стекались демонстранты с Немиги и улицы Богдановича.





В начале проспекта Победителей колонна уже стала многотысячной. Голова колонны прошла мимо стелы, огороженной турникетами с колючей проволокой и охраняемой военными, в сторону Дворца Независимости.





Из репродукторов звучали советские патриотические песни. В какой-то момент включили «Священную войну», но потом передумали. Периодически демонстрантов предупреждают об ответственности.

У Дворца Независимости демонстрантов встретил кордон силовиков. Сюда же приехала колонна тяжелой техники (предположительно — БТР-80). Хвост колонны протестующих все еще находился у Дворца спорта.





Демонстранты стали скандировать «Мы на день рождения!» (Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет), «Саша, выходи, будем поздравлять!», «Мы безоружны, пришли на день рождения!».

Тут же появились «подарки»: игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы — все это сложили на асфальте. У ограждения также оставили черный гроб с цветами и картонного таракана.













Собравшиеся зажгли фонарики телефонов и свечки и стали кричать: «Саша, задувай!».

«Ого, какие люди» — «Берегите себя, ребята, мы вас спасем!» Колесникова у Дворца Независимости

Около половины пятого ко Дворцу Независимости пришли Мария Колесникова, Максим Знак, Лилия Власова. Колесникова подошла к силовикам и попросила позвать руководителя или пропустить внутрь для переговоров. Ее не пропустили.





— Мы, белорусы, имеем право гулять в воскресенье по своему городу, мы не понимаем, почему нам перегородили дорогу, хотим спросить, почему не можем гулять по городу, — пояснила Мария Колесникова.

Собравшихся просят отойти подальше от ограждения.

— Уважаемые журналисты и госпожа Колесникова, пожалуйста, отойдите подальше, иначе к вам будет применены сила и спецсредства, — говорит один из силовиков в мегафон. Колесникова, Власова и Знак стоят в двух метрах от забора.

Мария Колесникова обратилась к толпе:

— У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации. Отойдите, пожалуйста, на 10 метров от ограждения.

Люди послушались и отошли.

Колесникова еще раз спросила у силовиков, планирует ли их руководство выйти на переговоры, но ей ничего не ответили. Один из силовиков из цепи, увидев ее, сказал:

— Ого, какие люди. А я не понял сразу, что там происходит, что там за заварушка. Оказывается, такие люди пришли.

— Берегите себя, ребята, мы вас спасем! — сказала Колесникова силовикам.

Здесь же журналисты заметили и известных спортсменов: пловчиху Александру Герасименю, баскетболистов Елену Левченко, Никиту и Егора Мещеряковых, волейболиста Артура Удриса.





Около половины шестого начался дождь. Люди стали расходиться. Некоторые обещали: «Мы еще вернемся!» и «Каждый день!».

Появление помощника президента

Когда на площади Государственного флага осталось несколько десятков человек, к ним вышел помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок .

Он сказал, что верит, что выборы были честными, все сделано по Конституции.

— Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию, — сказал помощник президента.

— А за что вы нас убиваете? Все, что нужно было сделать — нужно было провести честные выборы!

— Один человек возомнил себя Богом!

— Единственный, кто признал выборы, — это Путин!

— Си Цзиньпин был первым, — возразил Латышенок.

Помощник Лукашенко общался с людьми у Дворца Независимости около 40 минут.

Появление президента с автоматом

Скажем честно: самого президента никто не видел. Все видели только фото, распространенное агентством РИА «Новости» . Это фото прислала журналистам пресс-секретарь Александра Лукашенко в ответ на вопрос, где сейчас находится президент. Плитка перед дворцом сухая, но в момент публикации снимка шел сильный дождь, позже пояснили: фото было сделано в 16.00.

P.S.

Около семи часов вечера акция в Минске закончилась, люди расходились под дождем, традиционно убирая за собой мусор, военная техника потянулась в Уручье. «Подарки» остались мокнуть под дождем. Позже коммунальники загрузили их в самосвал.

МВД сообщило, что на 18.00 число задержанных в Минске достигло 140 . Большую часть из них задержали в первые два часа акции. Правозащитный центр «Вясна» назвал имена 90 задержанных по всей Беларуси.

P.P.S.

Мы не можем не рассказать об этом. Во время акции парень сделал предложение своей девушке. И она сказала «да!».