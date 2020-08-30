Генштаб Беларуси заявил об усилении военного потенциала соседних стран

Источник материала: Tut.by

На территории соседних стран принимаются «беспрецедентные меры», «очень серьезно усилена разведывательная деятельность». Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ Руслан Косыгин, начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.



Во время учений НАТО. Италия, 19 октября 2015 года. Фото: Reuters

— На территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможностей по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов, — сказал в эфире телеканала Руслан Косыгин.

— Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе.

— В настоящее время на территории европейских государств проводится пять крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций «Атлантическая решимость», «Усиленное передовое присутствие», «Балтийская воздушная полиция» на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более десяти тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

Ранее Александр Лукашенко заявил , что у Беларуси «хотят отсечь Гродненскую область» другие страны.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — сказал Лукашенко.

«И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты. — Прим.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15−20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, — сказал Лукашенко. — Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать».