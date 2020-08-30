22 день после выборов: на «Марше мира и независимости» задержано 125 человек

Жители страны, несогласные с результатами выборов и применением насилия, вышли на «Марш мира и независимости» 30 августа. Они требуют призвать к ответу виновных в массовых избиениях, пытках и убийствах участников послевыборных протестов.

С самого утра в Минске к Главпочтамту пригнали автозаки, военную технику, машины с колючей проволокой, водометы.

День начался с того, что к зданию Главпочтамта пришли девушки в национальных костюмах с тыквами в руках. К Дому правительства им пройти не удалось из-за установленного на площади Независимости ограждения. Тогда девушки отправились вдоль ограждения.

Примерно в 13:00 сформировавшиеся в дальних районах столицы (в Новой Боровой, на Могилевской, станции «Восток» и др.) колонны начали выдвигаться в центр и к 14:00 подошли к площади Независимости, пишет TUT.BY .

Возле отеля «Минск» силовики начали задерживать людей, протестующие переместились к Главпочтамту и кинотеатру «Центральный». Только по проспекту Дзержинского к 14:20 в центр прошло организовано около 20 групп (от 25 человек и больше), не считая небольшие группки и отдельных граждан.

Силовики закрыли подходы к проспекту Независимости, разбив митингующих на несколько больших групп. Колонна с Партизанского проспекта не смогла пройти в центр, так как ей дорогу в районе Национального художественного музея перекрыл ОМОН. Оцепление было выставлено от Нацбанка до ГУМа, в результате чего оказалось заблокировано несколько тысяч демонстрантов.

Выборочно задерживая протестующих, к 15:00 силовики оттеснили демонстрантов за улицу Ленина. Люди двигаются к стеле "Минск - Город-герой". В Минске после 15:00 наблюдаются серьезные проблемы с интернетом. Такаяже ситуация была во время прежних маршей белорусов. Позже мобильные операторы присылали сообщения о том, что вынуждены были "заглушать" связь по указаниям государственных органов.

«Марши мира и независимости» проходят и в других городах Беларуси - в Витебске, Гомеле, Барановичах, Бресте. В Минске за участие в митинге задержаны 125 человек. В отношении их «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

Она призвала граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях — это может обернуться административным арестом. Также в МВД отметили, что принимают все меры для обеспечения порядка и общественной безопасности.

В субботу, 29 августа в Беларуси прошел «Женский марш», в котором участвовало в общей сложности 8,5 тысяч человек. Такие данные опубликовало МВД, отметив, что было задержано 29 человек.

Напомним, акции протеста проходят в стране уже 22 дня - с 9 августа, когда прошли президентские выборы. В Беларуси продолжается противостояние людей к действующей власти, большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Люди требуют наказать виновных в насилии. Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.