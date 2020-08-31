Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Сегодня ожидаются суды над задержанными накануне участниками акций протестов.

Как сообщают правозащитники, задержания прошли в 12 городах страны. Список задержанных опубликован на сайте spring96.org .

Так, в Минске задержано более 100 человек, преимущественно мужчины. Также задержаны участники акций в Жодино, Пинске, Орше, Могилеве, Гродно, Речице, Горках, Слуцке, Гомеле, Бобруйске, Бресте.

Акция сторонников перемен в Минске собрала, по оценкам журналистов и наблюдателей, около 200 тысяч человек. Основные задержания прошли в районе площади Независимости, где около 14 часов начался марш. Участники марша прошли по проспекту Победителей к Дворцу Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.

Это был уже третий воскресный марш в Минске, который собрал сотни тысяч сторонников перемен. Массовые уличные акции также прошли в других городах страны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня ожидаются суды над задержанными накануне участниками акций протестов Минск, 31 августа. Сегодня ожидаются суды над задержанными накануне участниками акций протестов. Как сообщают правозащитники, задержания прошли в 12 городах страны....

БелаПАН.