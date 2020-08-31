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Сегодня ожидаются суды над задержанными накануне участниками акций протестов
31.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 августа. Сегодня ожидаются суды над задержанными накануне участниками акций протестов.
Как сообщают правозащитники, задержания прошли в 12 городах страны. Список задержанных опубликован на сайте
Так, в Минске задержано более 100 человек, преимущественно мужчины. Также задержаны участники акций в Жодино, Пинске, Орше, Могилеве, Гродно, Речице, Горках, Слуцке, Гомеле, Бобруйске, Бресте.
Акция сторонников перемен в Минске собрала, по оценкам журналистов и наблюдателей, около 200 тысяч человек. Основные задержания прошли в районе площади Независимости, где около 14 часов начался марш. Участники марша прошли по проспекту Победителей к Дворцу Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.
Это был уже третий воскресный марш в Минске, который собрал сотни тысяч сторонников перемен. Массовые уличные акции также прошли в других городах страны.
БелаПАН.
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Минск, 31 августа. Сегодня ожидаются суды над задержанными накануне участниками акций протестов. Как сообщают правозащитники, задержания прошли в 12 городах страны....
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