Витеблянке вернули снятый с балкона БЧБ-флаг после заявления в СК о краже

Источник материала: Tut.by

Жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг, снятый 4 августа с ее балкона , после того как она написала заявление в Следственный комитет.



Фото: Игорь Матвеев

Хозяйка квартиры рассказала, что флаг на ее балконе появился еще во время фестиваля «Славянский базар» — 17 июля. 2 августа его сфотографировал корреспондент «Народных новостей Витебска».

4 августа к дому на улице Богдана Хмельницкого подогнали подъемник с люлькой. К балкону на третьем этаже подняли человека, который снял флаг.

Флаг владелице вернули после того, как она обратилась в Следственный комитет с заявлением о краже.

Пропавший с балкона флаг нашли в ЖКХ. Однако состава преступления в действиях работников этой организации, самовольно забравших имущество горожанки, следователи не усмотрели.