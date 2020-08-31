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Витеблянке вернули снятый с балкона БЧБ-флаг после заявления в СК о краже
31.08.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг,
Хозяйка квартиры рассказала, что флаг на ее балконе появился еще во время фестиваля «Славянский базар» — 17 июля. 2 августа его сфотографировал корреспондент «Народных новостей Витебска».
4 августа к дому на улице Богдана Хмельницкого подогнали подъемник с люлькой. К балкону на третьем этаже подняли человека, который снял флаг.
Флаг владелице вернули после того, как она обратилась в Следственный комитет с заявлением о краже.
Пропавший с балкона флаг нашли в ЖКХ. Однако состава преступления в действиях работников этой организации, самовольно забравших имущество горожанки, следователи не усмотрели.
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Состава преступления в действиях укравших флаг следователи не усмотрели.
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