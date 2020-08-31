Погода на неделю: Начало сентября будет теплым (но не везде) и дождливым

Источник материала: Tut.by

В этом году начало сентября окажется достаточно контрастным: теплее всего будет по юго-востоку– здесь в дневные часы от +25°С до +31°С, на остальной территории страны температура воздуха днем будет находиться в пределах +18...+24°С, а во вторник по западу страны в дождях дневные максимумы не превысят отметок +15°С. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+14 °С, по юго-востоку +15 +17 °С, днем термометры покажут от +15 по западу до +27 по юго-востоку.

2 сентября, в среду, Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона, по западной половине скажется влияние фронтального раздела. Местами, преимущественно по западной половине страны, пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром по юго-западу страны ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +12...+19°С, а днем от +19°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку.

3 сентября, в четверг, местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью +12...+19°С, в юго-западных районах +8...+11 °С; днем +19...+24 °С, по юго-востоку +25 +29 °С.

В пятницу, 4 сентября, преимущественно по восточной половине Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7...+14 °С, по юго-востоку до +17 °С; максимальная днем +18...+25 °С.