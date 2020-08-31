|
С дома в «Минск Мире» сняли БЧБ-флаг, но жители повесили новый - из лент. Теперь сняли и его
31.08.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Это — дом в квартале «Минск Мир». Несколько дней назад там висело бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей — его
После того, как первый флаг с дома на улице Аэродромная сняли, жители натянули
Минчане стали активно вывешивать в окнах и на балконах бело-красно-белые флаги еще до выборов 9 августа. Чтобы их снять, милиция подгоняет автовышки, а порой и заходит прямо в квартиры, поднимается на крыши. Правоохранители при этом ссылаются то на изъятие «в рамках проверки обращения», то на нарушение архитектурного облика фасада.
Правозащитники уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как первый флаг с дома на улице Аэродромная сняли, жители натянули новый - из белых и красных лент. Однако и его сегодня снимают люди в черном, это...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)