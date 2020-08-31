С дома в «Минск Мире» сняли БЧБ-флаг, но жители повесили новый - из лент. Теперь сняли и его

Источник материала: Tut.by

Это — дом в квартале «Минск Мир». Несколько дней назад там висело бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей — его сняли неизвестные люди в черном. Скоро жители натянули другой флаг — из лент. Но и его сегодня снимают, сообщил читатель TUT.BY.

После того, как первый флаг с дома на улице Аэродромная сняли, жители натянули новый — из белых и красных лент. Однако и его сегодня снимают люди в черном, это заметили пользователи портала.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Минчане стали активно вывешивать в окнах и на балконах бело-красно-белые флаги еще до выборов 9 августа. Чтобы их снять, милиция подгоняет автовышки, а порой и заходит прямо в квартиры, поднимается на крыши. Правоохранители при этом ссылаются то на изъятие «в рамках проверки обращения», то на нарушение архитектурного облика фасада.

Правозащитники уже говорили TUT.BY, что нет нормативных актов, которые запрещали бы вывешивать подобную символику.