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За грубую СМСку милиционеру с предложением уволится на минчанина составили протокол

31.08.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении минчанина составлен протокол за СМСку милиционеру: он предложил тому уволиться, причем в грубой форме. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба столичной милиции.


Фото: пресс-служба МВД

На телефон одного из милиционеров поступила СМСка от незнакомого человека. Текст опубликовала пресс-служба ведомства: «Животное, увольняйся…».

Сотрудник обратился в службу собственной безопасности, и там вычислили автора послания. Им оказался 30-летний минчанин, который работает охранником в игровом клубе. Как оказалось, номер милиционера он увидел за пару дней до того на одном из интернет-ресурсов и написал, «несмотря на то, что никогда не видел милиционера и не был с ним знаком».

В отношении мужчины составлен протокол по статье 23.5 КоАП (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий). За такое грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

 
 
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Если суд признает вину мужчины, то ему придется заплатить крупный штраф - от 20 до 50 базовых величин.
 
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