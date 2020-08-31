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Кое-где в стране отменили школьные линейки 1 сентября. А что на Могилевщине?

31.08.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как будут проходить линейки 1 сентября в школах, гимназиях и лицеях Могилевской области, решает каждое учреждение. В администрациях города и области журналисту TUT.BY подчеркнули, что никаких рекомендаций чиновники школам не давали. Учреждения образования ориентируются на эпидемиологическую обстановку и собственные возможности.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Минске, напомним, 1 сентября торжественные линейки в школах проведут только для первоклашек. Это решение приняли из-за эпидемиологической ситуации.

В Могилевской области в этом году 1 сентября в школы, гимназии, лицеи пойдут 113 тыс. детей. Первоклассников — 12 тысяч человек, 11-классников — 5,8 тысячи. Всего в области работают 341 учреждение общего среднего образования.

Довоз в школу организован для примерно 8 тысяч детей. Для этого работают 246 школьных автобусов.

Планируется организовать подвоз к месту обучения около 8 тыс. обучающихся, в этих целях задействуют порядка 246 школьных автобусов, сообщили в Могоблисполкоме.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего около 113 тыс. учеников сядут за парты школ, гимназий и лицеев 1 сентября.
 
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