Кое-где в стране отменили школьные линейки 1 сентября. А что на Могилевщине?

Источник материала: Tut.by

Как будут проходить линейки 1 сентября в школах, гимназиях и лицеях Могилевской области, решает каждое учреждение. В администрациях города и области журналисту TUT.BY подчеркнули, что никаких рекомендаций чиновники школам не давали. Учреждения образования ориентируются на эпидемиологическую обстановку и собственные возможности.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Минске, напомним, 1 сентября торжественные линейки в школах проведут только для первоклашек . Это решение приняли из-за эпидемиологической ситуации.

В Могилевской области в этом году 1 сентября в школы, гимназии, лицеи пойдут 113 тыс. детей. Первоклассников — 12 тысяч человек, 11-классников — 5,8 тысячи. Всего в области работают 341 учреждение общего среднего образования.

Довоз в школу организован для примерно 8 тысяч детей. Для этого работают 246 школьных автобусов.

Планируется организовать подвоз к месту обучения около 8 тыс. обучающихся, в этих целях задействуют порядка 246 школьных автобусов, сообщили в Могоблисполкоме.