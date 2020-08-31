В Красном костеле поменяли замки. Кто это сделал - точно неизвестно

Источник материала: Tut.by

В костеле святых Симона и Елены, который находится на площади Независимости в Минске, кто-то поменял замки во вспомогательных помещениях (замок от главного входа не меняли). Об этом TUT.BY сообщили в храме.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали TUT.BY в костеле, днем 26 августа к ним пришли работники, которые заявили, что нужно проверить электричество и бойлерные установки, попросили ключи от разных помещений, в том числе и плебании. После этого начали менять замки от вспомогательных помещений.

— Хутчэй за ўсё, гэта былі супрацоўнікі «Мінскай спадчыны». Пад нагодай таго, што ім патрэбна было нешта праверыць, яны без папярэджання змянілі замкі, а адзін, які навешваецца, нават зламалі. Яшчэ адзін замок, відаць, ломам выдралі. Нам пакінулі толькі па адным камплекце новых ключоў, — говорят в костеле.

Директор предприятия «Мінская спадчына» Александр Кохан не смог оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что в данный момент ему неудобно разговаривать.

Напомним, что летом этого года стало известно, что балансодержатель костела «Мінская спадчына» после реконструкции выставила религиозной общине счет в более 166 тысяч рублей за год. Это компенсация за земельный налог, амортизацию, налог на недвижимость.

Общине выплата такой суммы не по силам. Прихожане настаивали на том, чтобы объект передали в собственность общине — тогда на них будут распространяться налоговые льготы. Для этого у минчан собирали подписи под коллективным обращением.

Последние три недели на площади Независимости, где находится Красный костел, проходили мирные акции протеста. Вечером 26 августа некоторых горожан, которые пытались укрыться в костеле, заблокировали силовики. Позже генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил протест по поводу действий силовиков, сообщал сatholic.by.

Сегодня, 31 августа, стало известно, что белорусские пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси в страну. Тадеуш Кондрусевич возвращался из Польши, где был в служебной командировке.