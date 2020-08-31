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В Красном костеле поменяли замки. Кто это сделал - точно неизвестно
31.08.2020 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В костеле святых Симона и Елены, который находится на площади Независимости в Минске, кто-то поменял замки во вспомогательных помещениях (замок от главного входа не меняли). Об этом TUT.BY сообщили в храме.
Как рассказали TUT.BY в костеле, днем 26 августа к ним пришли работники, которые заявили, что нужно проверить электричество и бойлерные установки, попросили ключи от разных помещений, в том числе и плебании. После этого начали менять замки от вспомогательных помещений.
— Хутчэй за ўсё, гэта былі супрацоўнікі «Мінскай спадчыны». Пад нагодай таго, што ім патрэбна было нешта праверыць, яны без папярэджання змянілі замкі, а адзін, які навешваецца, нават зламалі. Яшчэ адзін замок, відаць, ломам выдралі. Нам пакінулі толькі па адным камплекце новых ключоў, — говорят в костеле.
Директор предприятия «Мінская спадчына» Александр Кохан не смог оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что в данный момент ему неудобно разговаривать.
Напомним, что летом этого года стало известно, что балансодержатель костела «Мінская спадчына» после реконструкции
Общине выплата такой суммы не по силам. Прихожане настаивали на том, чтобы объект передали в собственность общине — тогда на них будут распространяться налоговые льготы. Для этого у минчан
Последние три недели на площади Независимости, где находится Красный костел, проходили мирные акции протеста. Вечером 26 августа некоторых горожан, которые пытались укрыться в костеле,
Сегодня, 31 августа, стало известно, что белорусские пограничники не
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В костеле святых Симона и Елены, который находится на площади Независимости в Минске, кто-то поменял замки. Об этом TUT.BY сообщили в костеле
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