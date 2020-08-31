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Митрополита Тадеуша Кондрусевича все же не пустили на родину. Он вернулся в Польшу
31.08.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов. В Беларусь его все же не пустили — без объяснения причин, сообщил TUT.BY пресс-секретарь Белорусской католической церкви отец Юрий Санько.
Епархиальная машина, в которой ехал митрополит, пересекла белорусскую границу, водитель едет в Минск. Митрополит Кондрусевич вернулся на территорию Польши.
— Мы будем обращаться за разъяснениями в Госпогранкомитет и МВД и ждать возвращения главы Католической церкви Беларуси на родину, — сказал Юрий Санько.
Тадеуш Кондрусевич сегодня, 31 августа, возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Госпогранкомитет отказывается от комментариев. TUT.BY тем временем узнал,
Католики
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя на погранпереходе немногим более трех часов. В Беларусь его все же не пустили - без объяснения причин.
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