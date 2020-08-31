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Митрополита Тадеуша Кондрусевича все же не пустили на родину. Он вернулся в Польшу

31.08.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов. В Беларусь его все же не пустили — без объяснения причин, сообщил TUT.BY пресс-секретарь Белорусской католической церкви отец Юрий Санько.


Папа Римский Франциск и Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholic.by

Епархиальная машина, в которой ехал митрополит, пересекла белорусскую границу, водитель едет в Минск. Митрополит Кондрусевич вернулся на территорию Польши.

— Мы будем обращаться за разъяснениями в Госпогранкомитет и МВД и ждать возвращения главы Католической церкви Беларуси на родину, — сказал Юрий Санько.

Тадеуш Кондрусевич сегодня, 31 августа, возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Госпогранкомитет отказывается от комментариев. TUT.BY тем временем узнал, могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.

Католики призывают молиться за Кондрусевича: «У няпросты для ўсіх нас час давайце мабілізуемся ў малітве, а таксама праявім асаблівую салідарнасць і будзем падтрымліваць адзін аднаго ў кожнай сітуацыі, бо мы — адна вялікая сям’я».

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя на погранпереходе немногим более трех часов. В Беларусь его все же не пустили - без объяснения причин.
 
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