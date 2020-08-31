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Благотворительная акция прошла в городской детской клинической больнице № 3

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благотворительная акция "В школу с профсоюзом" прошла сегодня в 3-й детской больнице Минска. С подарками в педиатрическое отделение приехали студенты Белорусского медицинского колледжа. Тетради, альбомы, краски, карандаши - канцелярские наборы получили маленькие пациенты. Также для детей провели и игровую программу.

Кроме этого, профсоюзные комитеты помогают подготовиться к учебному году и детям, чьи родители работают в учреждениях здравоохранения. В столице это более  5 тысяч школьников.

 
Теги: Минск
 
 
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Благотворительная акция "В школу с профсоюзом" прошла сегодня в 3-й детской больнице Минска. С подарками в педиатрическое отделение приехали студенты Белорусского...
 
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