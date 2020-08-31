Перемены, которые предлагают народу власти, не означают возврат к Конституции 1994 года, они «будут двигать общество вперед». Нужно, чтобы работала система, "не завязанная на личности, в том числе на Лукашенко".

Об этом заявил Александр Лукашенко 31 августа на встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало, передает пресс-служба главы государства.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед», - сказал Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

По его словам, власти будут настаивать на таких переменах и предлагать их народу. Лукашенко напомнил, что в последнее время много разговоров о том, что нужно изменить ситуацию в стране. «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены», - сказал он.

И добавил, что хорошо знает, кто и какие перемены хочет ввести.

Президент попросил Валентина Сукало подключиться к работе над уже третьим вариантом обновленной Конституции, так как хочет, чтобы председатель Верховного суда сказал свое слово как опытный человек.

По словам Лукашенко, над проектом новой Конституции сейчас работают специалисты, и нужно, чтобы они «высказали свое мнение» и «свои соображения». На референдуме по Конституции у каждого должно быть свое слово.

«Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», - сказал он, видимо, имея в виду акции протеста против фальфисикаций на выборах и насилия после них.

Президент признался, что в стране работает авторитарная система устройства общественной жизни, но президент оберегает суды. «Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение», - сказал он.