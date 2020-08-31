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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается ликвидация последствий ненастья в Минской области За прошедшие выходные зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и частные подворья. Из-за сильной грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду на...

За прошедшие выходные зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и частные подворья. Из-за сильной грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду на территории центрального региона повреждены 16 жилых домов. Отключалось электроснабжение в 31 населенном пункте. Также были обесточены 3 фермы. Спасатели в оперативном режиме выезжали к местам происшествий, оказывали помощь по распиливанию деревьев, освобождали крыши домов и проезжую часть. Теперь с последствиями грозового фронта справляются коммунальные службы. Из-за ненастья никто не пострадал.