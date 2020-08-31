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Верховный суд подключится к работе над новым вариантом Конституции

В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия

Верховный суд предложил упростить функции президента в части назначения судей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с главой Верховного суда Цифровизация судебной системы страны, новая Конституция и резонансные уголовные дела. Об этом и не только шла речь на встрече президента и главы Верховного...

Цифровизация судебной системы страны, новая Конституция и резонансные уголовные дела.Об этом и не только шла речь на встрече президента и главы Верховного суда Валентина Сукало. Неизменный ориентир для представителей Фемиды - быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике. Ведь каким будет подход, такое в целом сложится впечатление обо всей судейской вертикали страны.Сегодня над новым вариантом Конституции трудятся специалисты различного профиля, в том числе судьи Конституционного суда. Предложения по своему профилю поступят и от высшей судебной инстанции. Затем документ представят общественности.Президент рассказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе., - подчеркнул Александр Лукашенко., - заявил Александр Лукашенко.Президент отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение., - обратил внимание глава государства. При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия. Уже завтра они станут фиксировать судебные процессы на аудио и видео. Запустят и единую информационную систему для судов общей юрисдикции. В режиме онлайн будет доступна ситуация в каждом районном суде. Рассказал Валентин Сукало журналистам и о предложениях Верховного суда по поправкам в Основной закон.В Беларуси за последние 10 лет отмечается улучшение криминогенной ситуации - снижается уровень преступности. В последнее время в минских судах возросло число рассматриваемых административных дел, но в целом обстановка не вызывает беспокойства, работа идет в штатном режиме. Судебные ошибки сведены к минимуму. Обжалуется не так много решений. Из ежегодно рассматриваемых в стране около 700 тысяч дел различной категории в вышестоящую инстанцию подается жалоба всего на 20 % решений.