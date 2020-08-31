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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль "Дожинки" провели в Крупках и Клецке Аграрии Минской области завершили уборку зерновых. Общий каравай в этом году самый большой в стране - почти 2 миллиона тонн. По традиции кульминация жатвы в каждом...

Аграрии Минской области завершили уборку зерновых. Общий каравай в этом году самый большой в стране - почти 2 миллиона тонн. По традиции кульминация жатвы в каждом районе - "Дожинки". И одними из первых фестиваль тружеников села провели в Крупках и Клецке.Кстати, у аграриев Клецкого района один из самых больших намолотов зерновых в области - 94 тысячи тонн. И заслуженные награды получили хозяйства-лидеры. Весь колорит и аромат праздника в репортажеНародное творчество, по которому сразу понятно: жатва завершена, празднуем "Дожинки"! Такие соломенные композиции сегодня можно встретить в каждом районе Минской области. В Клецком, например, свой колорит.Атмосфера, в которой проходят "Дожинки" в Клецком районе, всегда неповторимая, рассказывают Сергей Янучек и Виктор Жуковский. Экипаж комбайнеров в тандеме отработал уже 18-ую уборочную. Общий намолот лучший не только в хозяйстве "Кухчицы", а во всей Минской области - 4 700 тон зерна.Каждая из сельхозорганизаций Клецкого района показала хорошие результаты. За общий каравай (а это 94 тысячи тонн зерна) аграрии и получили заслуженные награды.Кстати, в том числе благодаря тракторам и комбайнам, а также минеральным удобрениям достигается хороший результат. Калийщики из Солигорска приехали в Клецкий район с особым подарком для его жителей - новой машиной скорой медицинской помощи.Впереди у аграриев новый полевой марафон. Сентябрь и октябрь – время уборки таких значительных для агропромышленного комплекса культур, как сахарная свекла и кукуруза.