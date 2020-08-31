﻿ Фестиваль "Дожинки" провели в Крупках и Клецке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль "Дожинки" провели в Крупках и Клецке

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Аграрии Минской области завершили уборку зерновых. Общий каравай в этом году самый большой в стране - почти 2 миллиона тонн. По традиции кульминация жатвы в каждом районе - "Дожинки". И одними  из первых фестиваль тружеников села провели в Крупках и Клецке. 

Кстати, у аграриев Клецкого района один из самых больших намолотов зерновых в области - 94 тысячи тонн. И заслуженные награды получили хозяйства-лидеры. Весь колорит и аромат праздника в репортаже Алексея Кондратенко.

Народное творчество, по которому  сразу понятно: жатва завершена, празднуем "Дожинки"! Такие соломенные композиции сегодня можно встретить в каждом районе Минской области. В Клецком, например, свой колорит. 

Атмосфера, в которой проходят "Дожинки" в Клецком районе, всегда неповторимая,  рассказывают Сергей Янучек и Виктор Жуковский. Экипаж комбайнеров в тандеме отработал уже 18-ую уборочную. Общий намолот лучший не только в хозяйстве "Кухчицы", а во всей Минской области - 4 700 тон зерна. 

Аграрии Минской области отмечают районные "Дожинки"


Каждая из сельхозорганизаций Клецкого района показала хорошие  результаты. За общий каравай (а это 94 тысячи тонн зерна) аграрии и получили заслуженные награды. 

Сергей Левкович, первый заместитель  председателя  Минского облисполкома: "Клецкий район отличается высокой организованностью проведения всех видов сельскохозяйственных работ. Что касается в целом  уборки зерновых в Минской области, то этот год удачный. Мы достигли результат более 40 центнера с гектара. Мы около 2 миллионов тонн зерна соберем только колосовых культур. Уже собрали более 200 тысяч тонн рапса. Есть куда расти, есть еще много резервов в Минской области, начиная от накопления минеральных удобрений и закупки техники".

Кстати, в том числе благодаря тракторам и комбайнам, а также минеральным удобрениям достигается хороший результат. Калийщики  из  Солигорска приехали в Клецкий район с особым подарком для его жителей - новой машиной скорой медицинской помощи. 

Иван Головатый,  гендиректор ОАО "Беларуськалий": "Нельзя сказать,  что только калийные удобрения приводят к результату. Конечно, это труд и забота тех аграриев, кто их вносит в землю, тех, кто выращивает и сберегает урожай. Мы с удовольствием вручили Клецкой районной больнице этот автомобиль скорой помощи".

Впереди  у  аграриев  новый  полевой марафон. Сентябрь и октябрь – время уборки  таких значительных  для агропромышленного комплекса  культур, как сахарная свекла и кукуруза.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аграрии Минской области завершили уборку зерновых. Общий каравай в этом году самый большой в стране - почти 2 миллиона тонн. По традиции кульминация жатвы в каждом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Политические забастовки могут привести только к экономическому кризису на предприятиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика