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Фестиваль "Дожинки" провели в Крупках и Клецке
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАграрии Минской области завершили уборку зерновых. Общий каравай в этом году самый большой в стране - почти 2 миллиона тонн. По традиции кульминация жатвы в каждом районе - "Дожинки". И одними из первых фестиваль тружеников села провели в Крупках и Клецке.
Кстати, у аграриев Клецкого района один из самых больших намолотов зерновых в области - 94 тысячи тонн. И заслуженные награды получили хозяйства-лидеры. Весь колорит и аромат праздника в репортаже Алексея Кондратенко.
Народное творчество, по которому сразу понятно: жатва завершена, празднуем "Дожинки"! Такие соломенные композиции сегодня можно встретить в каждом районе Минской области. В Клецком, например, свой колорит.
Атмосфера, в которой проходят "Дожинки" в Клецком районе, всегда неповторимая, рассказывают Сергей Янучек и Виктор Жуковский. Экипаж комбайнеров в тандеме отработал уже 18-ую уборочную. Общий намолот лучший не только в хозяйстве "Кухчицы", а во всей Минской области - 4 700 тон зерна.
Каждая из сельхозорганизаций Клецкого района показала хорошие результаты. За общий каравай (а это 94 тысячи тонн зерна) аграрии и получили заслуженные награды.
Сергей Левкович, первый заместитель председателя Минского облисполкома: "Клецкий район отличается высокой организованностью проведения всех видов сельскохозяйственных работ. Что касается в целом уборки зерновых в Минской области, то этот год удачный. Мы достигли результат более 40 центнера с гектара. Мы около 2 миллионов тонн зерна соберем только колосовых культур. Уже собрали более 200 тысяч тонн рапса. Есть куда расти, есть еще много резервов в Минской области, начиная от накопления минеральных удобрений и закупки техники".
Кстати, в том числе благодаря тракторам и комбайнам, а также минеральным удобрениям достигается хороший результат. Калийщики из Солигорска приехали в Клецкий район с особым подарком для его жителей - новой машиной скорой медицинской помощи.
Иван Головатый, гендиректор ОАО "Беларуськалий": "Нельзя сказать, что только калийные удобрения приводят к результату. Конечно, это труд и забота тех аграриев, кто их вносит в землю, тех, кто выращивает и сберегает урожай. Мы с удовольствием вручили Клецкой районной больнице этот автомобиль скорой помощи".
Впереди у аграриев новый полевой марафон. Сентябрь и октябрь – время уборки таких значительных для агропромышленного комплекса культур, как сахарная свекла и кукуруза.
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Аграрии Минской области завершили уборку зерновых. Общий каравай в этом году самый большой в стране - почти 2 миллиона тонн. По традиции кульминация жатвы в каждом...
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