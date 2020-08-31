Источник: Николай Лукашенко не будет учиться в Лицее БГУ, он забрал документы

Источник материала: Tut.by

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, забрал документы из Лицея БГУ, куда он поступил этим летом. Об этом TUT.BY сообщил источник. Также эту информацию подтвердили Euroradio сотрудники лицея.



Николай Лукашенко вместе со своей учительницей химии Галиной Макаровой после награждения дипломом третьей степени на областной олимпиаде. Фото с сайта o-gorodok.minsk.edu.by

В этом году Николай Лукашенко окончил 9 классов школы в Острошицком Городке Минского района. Как стало известно TUT.BY, в мае он писал вступительные экзамены, по результатам которых поступил на биологический профиль Лицея БГУ. Конкурс составил 6,5 человек на место.

Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

31 августа в Лицее БГУ состоялось общее собрание для поступивших 10-классников. Николая Лукашенко на нем замечено не было.

Как объяснили TUT.BY источники, попросившие сохранить анонимность, Николай Лукашенко учиться в лицее не будет: он забрал документы.

Дозвониться до директора лицея Игоря Вараксы TUT.BY не удалось. В комментарии для Euroradio он не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.

— Мы не каментавалі, калі пайшла інфармацыя, што Мікалай Лукашэнка нібыта збіраецца ў нас вучыцца. Адпаведна, і цяпер няма сэнсу ў каментаванні. У ліцэй ён паступаў, дакументы прыносіў. А што адбывалася далей — толькі ў асабістым кабінеце вядома тым, хто паступаў.

В прошлом учебном году Николай Лукашенко успешно выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, на областном — получил диплом третьей степени.

До поступления в Лицей БГУ Николай Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке Минского района.

В прошлом году в Лицей БГУ поступила Анастасия Лукашенко — дочь среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, она учится на гуманитарном профиле. В этом году учащейся лицея стала ее сестра Дарья. Она также выбрала для себя гуманитарный профиль.