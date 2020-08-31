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Источник: Николай Лукашенко не будет учиться в Лицее БГУ, он забрал документы
31.08.2020 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, забрал документы из Лицея БГУ, куда он
В этом году Николай Лукашенко окончил 9 классов школы в Острошицком Городке Минского района. Как стало известно TUT.BY, в мае он писал вступительные экзамены, по результатам которых
Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.
31 августа в Лицее БГУ состоялось общее собрание для поступивших 10-классников. Николая Лукашенко на нем замечено не было.
Как объяснили TUT.BY источники, попросившие сохранить анонимность, Николай Лукашенко учиться в лицее не будет: он забрал документы.
Дозвониться до директора лицея Игоря Вараксы TUT.BY не удалось. В комментарии для Euroradio он не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.
— Мы не каментавалі, калі пайшла інфармацыя, што Мікалай Лукашэнка нібыта збіраецца ў нас вучыцца. Адпаведна, і цяпер няма сэнсу ў каментаванні. У ліцэй ён паступаў, дакументы прыносіў. А што адбывалася далей — толькі ў асабістым кабінеце вядома тым, хто паступаў.
В прошлом учебном году Николай Лукашенко успешно выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он
До поступления в Лицей БГУ Николай Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке Минского района.
В прошлом году в Лицей БГУ поступила
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Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, забрал документы из Лицея БГУ, куда он поступил этим летом. Об этом TUT.BY сообщил источник. Также эту информацию...
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