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ГАИ Минской области работает со школьниками
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПеред началом школьного сезона ГАИ активно работает с юными участниками дорожного движения. Накануне правила поведения на дороге напомнили воспитанникам детской деревни "Истоки". Школьникам в форме игры рассказали, на какой сигнал светофора можно переходить проезжую часть и для чего нужны фликеры на одежде. Показали и обучающие фильмы. Контролирует ГАИ и поведение водителей за рулем. До пятого сентября в рамках акции "Внимание - дети!", напомним, необходимо включать ближний свет фар, в том числе и в светлое время суток.
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Перед началом школьного сезона ГАИ активно работает с юными участниками дорожного движения. Накануне правила поведения на дороге напомнили воспитанникам детской...
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