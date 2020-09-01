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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ Минской области работает со школьниками Перед началом школьного сезона ГАИ активно работает с юными участниками дорожного движения. Накануне правила поведения на дороге напомнили воспитанникам детской...

Перед началом школьного сезона ГАИ активно работает с юными участниками дорожного движения. Накануне правила поведения на дороге напомнили воспитанникам детской деревни "Истоки". Школьникам в форме игры рассказали, на какой сигнал светофора можно переходить проезжую часть и для чего нужны фликеры на одежде. Показали и обучающие фильмы. Контролирует ГАИ и поведение водителей за рулем. До пятого сентября в рамках акции "Внимание - дети!", напомним, необходимо включать ближний свет фар, в том числе и в светлое время суток.