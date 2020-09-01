ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле и не только сегодня открылись новые школы

01.09.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 сентября в Гомеле открылась новая школа № 74, которая несколько лет была долгостроем, сообщают «Гомельские ведомости».


К строительству школы в микрорайоне № 21 приступили несколько лет назад. Однако из-за отсутствия денег работы пришлось приостановить. Объект был на консервации более пяти лет. И вот в январе 2020-го строители снова взялись за дело.

Работы велись в круглосуточном режиме в три смены, а также в выходные и праздники.

Новая школа — это здание, состоящее из пяти блоков. В первом размещаются актовый и спортивные залы, столовая, библиотека, вестибюль-рекреация для проведения мероприятий. Во втором и третьем — кабинеты для младших и старших классов. В четвертом блоке находится бассейн. А в пятом — группы продленного дня. Все блоки соединены между собой переходной галереей.

Помещения будут хорошо вентилироваться, чтобы учащиеся в кабинетах не испытывали кислородного голодания.

Школа также имеет отдельный спорткомплекс с баскетбольной, волейбольной и хоккейной площадкой, а также футбольное поле с искусственным покрытием.


Также, как сообщает «Гомельская праўда», накануне в Кормянском районе после реконструкции открылась еще одна школа.

Учебное заведение в агрогородке Литвиновичи закрыли в 2016 году в связи с аварийным состоянием несущих конструкций. При этом часть школы снесли и на ее месте возвели новую постройку. Учреждение образования рассчитано на 150 учащихся.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К строительству школы в микрорайоне № 21 приступили несколько лет назад. Однако из-за отсутствия денег работы пришлось приостановить. Объект находился на...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ Минской области работает со школьниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика