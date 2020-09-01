В Гомеле и не только сегодня открылись новые школы

Источник материала: Tut.by

1 сентября в Гомеле открылась новая школа № 74, которая несколько лет была долгостроем, сообщают «Гомельские ведомости».





К строительству школы в микрорайоне № 21 приступили несколько лет назад. Однако из-за отсутствия денег работы пришлось приостановить. Объект был на консервации более пяти лет. И вот в январе 2020-го строители снова взялись за дело.

Работы велись в круглосуточном режиме в три смены, а также в выходные и праздники.

Новая школа — это здание, состоящее из пяти блоков. В первом размещаются актовый и спортивные залы, столовая, библиотека, вестибюль-рекреация для проведения мероприятий. Во втором и третьем — кабинеты для младших и старших классов. В четвертом блоке находится бассейн. А в пятом — группы продленного дня. Все блоки соединены между собой переходной галереей.

Помещения будут хорошо вентилироваться, чтобы учащиеся в кабинетах не испытывали кислородного голодания.

Школа также имеет отдельный спорткомплекс с баскетбольной, волейбольной и хоккейной площадкой, а также футбольное поле с искусственным покрытием.





Также, как сообщает «Гомельская праўда», накануне в Кормянском районе после реконструкции открылась еще одна школа.

Учебное заведение в агрогородке Литвиновичи закрыли в 2016 году в связи с аварийным состоянием несущих конструкций. При этом часть школы снесли и на ее месте возвели новую постройку. Учреждение образования рассчитано на 150 учащихся.