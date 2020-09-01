«Плакал, когда видел цепи солидарности». Почетный житель Бреста Николай Кузьмич - о жестокости силовиков и Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Почетный гражданин Бреста, известный белорусский художник-ювелир Николай Кузьмич, который воссоздал крест Евфросинии Полоцкой, 15 августа присоединился к акции брестских художников против насилия. В интервью «Брестской газете» он рассказал, почему это сделал, и поделился мнением о последних событиях в стране.



Фото: Брестская газета

Николай Петрович Кузьмич входит в пятерку лучших мастеров в мире, работающих в уникальной технике горячих эмалей. Он автор реконструкции национальной святыни Беларуси — Креста Евфросинии Полоцкой и серебряной раки нетленных мощей святой.

Награжден орденом Франциска Скорины, грамотой Патриарха Московского и всея Руси «за усердные труды во славу святой церкви». 16 августа прошлого года ему присвоили звание «Почетный гражданин города Бреста»

— Николай Петрович, почему, на ваш взгляд, в Беларуси происходит то, что происходит? Почему именно сейчас?

— Страна другая стала. Новая генерация людей пришла, кто бы чего ни хотел. Вы посмотрите: белорусы, рожденные в 90-х, — это уже взрослые, самостоятельные люди 25−30 лет. И они замечательные, светлые. Они несут добро и правду. Они другие. И разговаривать с ними надо совершенно по-другому. Да и все люди уже просто не готовы «кушать» эти 80 процентов. Это перебор.

— Что заставило вас, человека, очевидно, с головой погруженного в творчество, заинтересоваться политикой?

— Я ведь не в пещере живу. Я гражданин Беларуси, и меня всегда волновало, что происходит в родной стране. Никуда от этого не денешься. А сейчас тем более сложно оставаться в стороне. Чтобы так поставить белорусов на уши, надо постараться.

— Что вас больше всего зацепило в событиях последних двух недель?

— Поразила безмерная жестокость со стороны государства, представителей силовых структур. А ведь эти люди, которые, как трусы, издевались, лупили и расстреливали мирных, безоружных граждан, среди нас. Эти преступники — часть нашего народа. Здесь уже не скажешь, что это россияне, украинцы или прибалты. Полным-полно своих, которые сегодня с тобой здороваются за руку, а завтра воткнут тебе дубинку, куда положено. Как же силовикам, которые в этом участвовали, теперь жить? Если они выполняли приказы, то что это вообще за приказы такие и кто их отдает? Это и не террористы — те требования выставляют. И не фашисты. Мне сложно давать оценку, ведь я не юрист и не психиатр.

— А в хорошем смысле?

— Вы знаете, я плакал, когда видел цепи солидарности. Мимо колонны женщин в белом я ехал на машине вместе со своей супругой. Она, тоже очень неравнодушный человек, рыдая, воскликнула, что я мало сигналю, и сама вцепилась в этот сигнал.

— Сейчас многие заслуженные деятели культуры в знак протеста отказываются от государственных наград, врученных Александром Лукашенко. Как вы к этому относитесь?

— У меня тоже они есть, но я считаю, что так поступать неправильно. Ведь президент их только вручал, а стоят за этим коллективы, которые выдвигали, утверждали. Это долгий процесс. К тому же я не могу отрицать тот факт, что материалы на воссоздание креста Евфросинии Полоцкой и раки ее нетленных мощей от имени белорусского народа мне выделил Александр Григорьевич. И в благодарность за содействие я лично вырезал его имя на раке в ногах святой Евфросинии. Наверное, это многим не понравится, но так оно и есть. Я не могу от этого отказаться: это уже история.

— Вы участвуете в мирных протестах?

— Я присоединялся к акции художников на Советской. Опасался, правда, что если пойду, то и умру там от эмоций.

— Беларусь и белорусы когда-нибудь станут прежними?

— Я уверен, что нет. Перемены нужны совершенно точно, и они уже происходят. Но не те, которыми нас пугают. Посмотрите: ведь на акциях протеста не было замечено ни одного флага Евросоюза. Никто не собирается никуда идти. Просто дайте нам жить в нашей стране в мире, взаимоуважении, любви. Каждый из нас хочет ходить по улицам и не оглядываться со страхом, что люди без опознавательных знаков схватят его и поволокут в автозак за неугодное мнение или вообще без повода. А нынешняя власть после всего, что натворила, еще продолжает как ни в чем не бывало говорить о мире и стабильности. Конечно, власть всегда должна об этом говорить. Мир и стабильность в стране — ее главные задачи. Но сейчас очевидно, что для белорусских властей это пустые слова.