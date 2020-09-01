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В «Маяке Минска» неизвестные увезли местную активистку Любовь Ковальчук. Видео похищения

01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в Минске возле своего дома была задержана Любовь Ковальчук. Женщина известна своей активной гражданской позицией: пыталась в качестве независимого наблюдателя попасть на избирательный участок, активно поддерживала учителей, собирала подписи под заявлением в милицию о фальсификации выборов.

— Добрый день. Сегодня в 8.30 утра по дороге из школы силой схватили неизвестные нашу активистку Любовь Ковальчук с Мстиславца, 24 «Маяк Минска», — сообщили в редакцию соседи активистки.

Видео с задержанием широко разошлось по социальным сетям.

Соседи сообщают, что в подъезд, где живет семья Ковальчук, неизвестные пытались пробраться еще ночью. Но дверь им не открыли и вызвали милицию.

Любовь задержали уже утром. По словам очевидцев произошедшего, мужчина в штатском подошел со спины и сразу закрыл ей рот. Потом вместе с напарником они стали усаживать женщину в машину. Но Любови все же удалось закричать и привлечь к происходящему внимание.

О Любови Ковальчук мы писали еще в декабре прошлого года, тогда женщина вместе с другими жителями квартала добивалась того чтобы у них установили шлагбаумы. Как рассказали нам соседи, на нынешних президентских выборах женщина пыталась в качестве независимого наблюдателя попасть на участок, но ее не взяли. Жалобу суд не удовлетворил. Но она все равно отработала наблюдателем в 61 школе, как и многие, не имея доступа на участок.

 
Теги: Минск
 
 
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Соседи сообщают, что в подъезд, где живет семья Ковальчук, неизвестные пытались пробраться еще ночью. Но дверь им не открыли и и вызвали милицию.
 
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