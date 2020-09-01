Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. В центре Минска начались задержания студентов-демонстрантов.

Одна группа студентов, которую ОМОН развернул в районе перекрестка проспекта Независимости с улицей Захарова, успела дойти до моста через Свислочь возле площади Победы. Там дорогу ей преградило несколько десятков сотрудников ОМОНа. Демонстранты перебежали дорогу и проспект, силовики — за ними. Омоновцы стали в сцепку, студенты — тоже.

После этого начались задержания. Корреспонденты БелаПАН видели как минимум 15 задержаний. Остальные участники шествия разбежались по ближайшим дворам, их преследуют силовики.

Вторая группа демонстрантов — студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) — пыталась пройти по улице Захарова от главного корпуса вуза к площади Победы. Возле площади путь им преградили сотрудники ОМОНа и силовики в штатском в черных масках. Несколько человек были задержаны, остальные бросились бежать в сторону вуза. Сейчас около 50 студентов находятся на крыльце главного корпуса МГЛУ.

Станция "Площадь Победы" закрыта на вход и выход — поезда проезжают ее не останавливаясь. Минский метрополитен сообщает, что это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Тем временем среди демонстрантов появилась информация, что силовики разогнали студентов Белорусского государственного экономического университета, расположенного на Партизанском проспекте, которые также собирались идти к Министерству образования, чтобы передать свои политические требования.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Минска задерживают участников студенческой демонстрации Минск, 1 сентября. В центре Минска начались задержания студентов-демонстрантов. Одна группа студентов, которую ОМОН развернул в районе перекрестка проспекта...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Ян Авсеюшкин, БелаПАН.