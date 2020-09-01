Выборы, из-за которых пришлось изменить свою жизнь. Поделитесь своей историей

Источник материала: Tut.by

Президентские выборы 2020 года изменили жизнь многих белорусов. И речь не только об активных участниках избирательной кампании, но и о тех людях, которые прежде не были вовлечены в политические процессы. Кому-то пришлось уйти с работы, кто-то вынужден был покинуть страну, кто-то получил штраф или сутки. Могут быть и другие варианты.

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Напомним, что сегодня есть ряд инициатив, предлагающих помощь тем, кто пострадал во время избирательной кампании и акций протестов, которые последовали за ней. Подробнее о них можно узнать здесь .

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