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Выборы, из-за которых пришлось изменить свою жизнь. Поделитесь своей историей
01.09.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президентские выборы 2020 года изменили жизнь многих белорусов. И речь не только об активных участниках избирательной кампании, но и о тех людях, которые прежде не были вовлечены в политические процессы. Кому-то пришлось уйти с работы, кто-то вынужден был покинуть страну, кто-то получил штраф или сутки. Могут быть и другие варианты.
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Напомним, что сегодня есть ряд инициатив, предлагающих помощь тем, кто пострадал во время избирательной кампании и акций протестов, которые последовали за ней. Подробнее о них можно узнать
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Выборы, которые изменили мою жизнь. Поделитесь своей историей.
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