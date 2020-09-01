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Выборы, из-за которых пришлось изменить свою жизнь. Поделитесь своей историей

01.09.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президентские выборы 2020 года изменили жизнь многих белорусов. И речь не только об активных участниках избирательной кампании, но и о тех людях, которые прежде не были вовлечены в политические процессы. Кому-то пришлось уйти с работы, кто-то вынужден был покинуть страну, кто-то получил штраф или сутки. Могут быть и другие варианты.

Это про вас? Тогда поделитесь с TUT.BY своей историей.

Обязательно укажите, хотите ли вы, чтобы публиковались ваши контакты — вдруг кто-то захочет с вами связаться, предложить помощь или работу.

Напомним, что сегодня есть ряд инициатив, предлагающих помощь тем, кто пострадал во время избирательной кампании и акций протестов, которые последовали за ней. Подробнее о них можно узнать здесь.

Внимание! Анонимные истории публиковаться не будут.

Помните, после того как ваша история станет публичной, ее легко можно будет проверить. Рассказывая свою историю, вы даете нам разрешение на ее публикацию и берете на себя ответственность за ее достоверность. Сообщайте только корректные и правдивые сведения.

 
 
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Выборы, которые изменили мою жизнь. Поделитесь своей историей.
 
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