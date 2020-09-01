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ГУВД: Студентов никто не похищает. Милиционеры представляются, и объясняют, в чем дело
01.09.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время студенческой акции, которая проходит в Минске, задержали несколько студентов. Точное количество задержанных пока неизвестно, сообщила TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
— Да, среди студентов есть задержанные. Но никто их не похищает, как пишут некоторые интернет-источники. Людей задерживают сотрудники милиции. Перед задержанием они представляются и объясняют причины задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля, — рассказала Наталья Ганусевич.
Она добавила, что все задержанные будут доставлены в РУВД для дальнейшего разбирательства в рамках административного процесса.
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Напомним, 1 сентября в Минске студенты вышли на акции протеста, в них участвуют студенты БГУ, БГТУ, МГЛУ и других вузов.
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Во время студенческой акции, которая проходит в Минске, задержании несколько студентов. Точное количество задержанных пока неизвестно, сообщила TUT.BY официальный...
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