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ГУВД: Студентов никто не похищает. Милиционеры представляются, и объясняют, в чем дело

01.09.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время студенческой акции, которая проходит в Минске, задержали несколько студентов. Точное количество задержанных пока неизвестно, сообщила TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Да, среди студентов есть задержанные. Но никто их не похищает, как пишут некоторые интернет-источники. Людей задерживают сотрудники милиции. Перед задержанием они представляются и объясняют причины задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля, — рассказала Наталья Ганусевич.

Она добавила, что все задержанные будут доставлены в РУВД для дальнейшего разбирательства в рамках административного процесса.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в ходе студенческих акций задержали по меньшей мере 11 человек — из них два журналиста «Еврорадио», один преподаватель, остальные — студенты.

Напомним, 1 сентября в Минске студенты вышли на акции протеста, в них участвуют студенты БГУ, БГТУ, МГЛУ и других вузов.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время студенческой акции, которая проходит в Минске, задержании несколько студентов. Точное количество задержанных пока неизвестно, сообщила TUT.BY официальный...
 
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