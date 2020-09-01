ГУВД: Студентов никто не похищает. Милиционеры представляются, и объясняют, в чем дело

Источник материала: Tut.by

Во время студенческой акции, которая проходит в Минске, задержали несколько студентов. Точное количество задержанных пока неизвестно, сообщила TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Да, среди студентов есть задержанные. Но никто их не похищает, как пишут некоторые интернет-источники. Людей задерживают сотрудники милиции. Перед задержанием они представляются и объясняют причины задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля, — рассказала Наталья Ганусевич.

Она добавила, что все задержанные будут доставлены в РУВД для дальнейшего разбирательства в рамках административного процесса.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в ходе студенческих акций задержали по меньшей мере 11 человек — из них два журналиста «Еврорадио», один преподаватель, остальные — студенты.

Напомним, 1 сентября в Минске студенты вышли на акции протеста, в них участвуют студенты БГУ, БГТУ, МГЛУ и других вузов.