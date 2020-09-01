Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Студенты БГУ передали своей администрации петицию с политическими требованиями. Об этом сообщил журналистам студент 3-го курса Института менеджмента БГУ Алексей Сачишин.

Он рассказал о том, что происходило сегодня утром возле главного копуса университета. По словам Сачишина, в 11.30 там собралось около 100 студентов БГУ. Приехала милицейская машина, затем — микроавтобус с милицией. Студентов начали теснить к главному корпусу БГУ. Они попытались пройти внутрь, но двери игнутри оказались заперты, хотя до этого были открыты. Позже студентов все-таки спустили в здание, но несколько десятков человек остались снаружи. Их окружила милиция, но никаких действий не предпринимала.



К 12.30 акция завершилась. За это время студентам удалось передать в администрацию свою петицию через сотрудника БГУ. Принять петицию от самих студентов администрация отказалась.



В петиции содержатся требования к Министерству образования выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках над демонстрантами, немедленного освобождения политзаключенных, прекращения преследования за политические взгляды, отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей.



Планировалось, что 1 сентября студенты главных столичных вузов придут колонной к Минобразования и передадут петицию, но поскольку демонстрантов в центре города разогнали силовики, к министерству никто не пошел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Студенты БГУ передали своей администрации петицию с политическими требованиями Минск, 1 сентября. Студенты БГУ передали своей администрации петицию с политическими требованиями. Об этом сообщил журналистам студент 3-го курса Института...

Захар Щербаков, БелаПАН.