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Студенты БГУ передали своей администрации петицию с политическими требованиями
01.09.2020 13:17 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 сентября. Студенты БГУ передали своей администрации петицию с политическими требованиями. Об этом сообщил журналистам студент 3-го курса Института менеджмента БГУ Алексей Сачишин.
Он рассказал о том, что происходило сегодня утром возле главного копуса университета. По словам Сачишина, в 11.30 там собралось около 100 студентов БГУ. Приехала милицейская машина, затем — микроавтобус с милицией. Студентов начали теснить к главному корпусу БГУ. Они попытались пройти внутрь, но двери игнутри оказались заперты, хотя до этого были открыты. Позже студентов все-таки спустили в здание, но несколько десятков человек остались снаружи. Их окружила милиция, но никаких действий не предпринимала.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. Студенты БГУ передали своей администрации петицию с политическими требованиями. Об этом сообщил журналистам студент 3-го курса Института...
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