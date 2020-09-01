Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Перед входом в главный корпус БГУ на площади Независимости собралось около 20 студентов. Некоторые накинули на себя бело-красно белые флаги, держат плакаты с критикой Лукашенко.

Тем временем противостояние ОМОНа и студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), которые требовали, чтобы к ним вышел проректор, а затем прятались от силовиков в здании вуза, завершилось — милиция уехала.

К МГЛУ подъезжала группа родителей студентов, они пытались общаться с милицией — интересовались, почему до сих пор нет уголовных дел по фактам смерти и избиений мирных демонстрантов. В ответ им было заявлено, что если они не разойдутся, то будут задержаны. К родителям также ненадолго выходил проректор по воспитательной работе Игорь Пученя, заявивший, что студенты-демонстранты мешали занятиям. Сейчас возле МГЛУ никого нет.

1 сентября студенты столичных вузов планировали пройти шествием к Министерству образования и передать министру Игорю Карпенко петицию с требованиями. Авторы петиции заявляют о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции. Они также требуют от Минобразования выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках над демонстрантами, немедленного освобождения политзаключенных, прекращения преследования за политические взгляды, отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей.

Колонна студентов — около 250 человек — успела пройти от здания Белорусского национального технического университета до района площади Победы, где начались задержания. По предварительной информации, задержано несколько десятков человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики разогнали акцию студентов Минск, 1 сентября. Перед входом в главный корпус БГУ на площади Независимости собралось около 20 студентов. Некоторые накинули на себя бело-красно белые флаги,...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Ян Авсеюшкин, БелаПАН.