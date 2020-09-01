На площади Независимости - ограждение и кран. Узнали, что там ремонтируют

Источник материала: Tut.by

На площади Независимости сегодня начался ремонт. В Минских тепловых сетях «Минскэнерго» рассказали TUT.BY, что это плановая реконструкция теплосетей.



Фото: TUT.BY

На площади Независимости неподалеку от Красного костела сегодня начался ремонт: поставили ограждение и подогнали кран.

В Минских тепловых сетях «Минскэнерго» TUT.BY рассказали, что ремонт не срочный, а плановый. Это реконструкция тепловой магистрали № 16, которая расположена в центральной части столицы в границах улиц Кирова, Свердлова, Володарского, Михайловский сквер. 1257 метров старого трубопровода здесь заменяют на новый.

— Начали работы в мае, сейчас их продолжили после технологического перерыва, — поясняют в Минских тепловых сетях.

Действительно, на сайте организации можно найти упоминание об этих работах в мае 2020-го.

Выполняет реконструкцию строительная организация «КИПтеплосервис», договор с которой заключили еще в начале года, 28 января.

Все это — подготовка к отопительному сезону, работу над тепловой магистралью планируют завершить в октябре 2020 года.