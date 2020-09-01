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На площади Независимости - ограждение и кран. Узнали, что там ремонтируют
01.09.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Независимости сегодня начался ремонт. В Минских тепловых сетях «Минскэнерго» рассказали TUT.BY, что это плановая реконструкция теплосетей.
На площади Независимости неподалеку от Красного костела сегодня
В Минских тепловых сетях «Минскэнерго» TUT.BY рассказали, что ремонт не срочный, а плановый. Это реконструкция тепловой магистрали № 16, которая расположена в центральной части столицы в границах улиц Кирова, Свердлова, Володарского, Михайловский сквер. 1257 метров старого трубопровода здесь заменяют на новый.
— Начали работы в мае, сейчас их продолжили после технологического перерыва, — поясняют в Минских тепловых сетях.
Действительно, на сайте организации можно найти
Выполняет реконструкцию строительная организация «КИПтеплосервис», договор с которой заключили еще в начале года, 28 января.
Все это — подготовка к отопительному сезону, работу над тепловой магистралью планируют завершить в октябре 2020 года.
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На площади Независимости сегодня начался ремонт. В Минских тепловых сетях «Минскэнерго» рассказали TUT.BY, что это плановая реконструкция теплосетей.
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