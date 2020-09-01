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Караник побывал в ГрГМУ и разрешил создавать там «конструктивные» объединения

01.09.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник встретился с профессорско-преподавательским составом медицинского университета, говорится в сообщении на сайте вуза.


Фото с сайта ГрГМУ

Во время встречи обсуждались «как вопросы профессиональные, об оснащенности медицинских учреждений, о кадровом составе учреждений здравоохранения, так и вопросы, волнующие сегодня каждого жителя страны», говорится в сообщении на сайте ГрГМУ.

Владимир Караник отметил, что сейчас в стране достаточно сложная общественно-политическая обстановка, и подчеркнул, что к любым глобальным изменениям нужно всегда подходить взвешенно и конструктивно. Губернатор напомнил о том, что такие изменения решаются не через выходы на улицу, а путем создания общественных представительств, выражающих интересы граждан:

— Вы можете создавать как преподавательские, так и студенческие либо смешанные объединения, активисты в которых станут на переговорную позицию и будут представлять конструктивные, обоснованные в правовом поле требования, — сказал Караник.

Кроме того, Владимир Караник ответил на интересующие преподавателей и сотрудников университета вопросы и подчеркнул, как приятно ему сегодня приходить в стены родной alma mater.

 
 
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Губернатор напомнил о том, что такие изменения решаются не через выходы на улицу, а путем создания общественных представительств, выражающих интересы граждан.
 
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