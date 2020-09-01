Совмин опубликовал график личных приемов граждан чиновниками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Совет министров Беларуси опубликовал график личных приемов чиновниками граждан в сентябре, список был размешен во вторник на официальном сайте белорусского правительства.

Так, 2 сентября можно будет попасть на прием к вице-премьеру Александру Субботину, 4-го – главе Минтранса Алексею Авраменко, 9-го – руководителю Минжилкомхоза Александру Хмелю, 11-го – министру спорта Сергею Ковальчуку, 16-го – министру информации Игорю Луцкому, 18-го – главе Минсельхозпрода Ивану Крупко, 23-го – председателю ГНКТ Александру Шумилину, 25-го – председателю ГПК Анатолию Лаппо, а 30 сентября – руководителю ГТК Юрию Сенько.

В Совмине отметили, что личный прием граждан проводится с 10 часов утра и по предварительной записи.