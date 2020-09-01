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Корреспондента "Магілёўскага рэгіёна" Алеся Соболевского осудили на 8 суток ареста, в знак протеста он объявил голодовку
02.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 сентября. Корреспондент сайта "Магілёўскі рэгіён" Алесь Соболевский осужден на 8 суток ареста по обвинению в участии в несанкционированной акции. Такое решение на заседании суда Ленинского района Могилева 1 сентября приняла судья Виктория Полякова, сообщает Белорусская ассоциации журналистов (
Сотрудники милиции задержали Соболевского 30 августа, когда он вел онлайн-репортаж с протестного шествия в Могилеве. О том, где он находится, не было известно почти сутки. Только вечером 31 августа коллеги узнали, что он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Судебный процесс начался в 16.15, однако судья практически сразу объявила пятнадцатиминутный перерыв, чтобы дать журналисту ознакомиться с материалами дела. Соболевскому, по его словам, до суда не показывали никаких документов.
На процессе корреспондент "Магілёўскага рэгіёна" пояснил, что не принимал участия в уличной акции, а освещал ее по заданию редакции. Судья же, ознакомившись с протоколом об административном правонарушении, пришла к выводу, что Соболевский "вел онлайн и таким образом принял участие в несанкционированной акции". Полякова признала его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Журналист счел решение суда не основанным на нормах права, расценил его как преследование за профессиональную деятельность и в знак протеста объявил голодовку.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Корреспондента "Магілёўскага рэгіёна" Алеся Соболевского осудили на 8 суток ареста, в знак протеста он объявил голодовку
Минск, 1 сентября. Корреспондент сайта "Магілёўскі рэгіён" Алесь Соболевский осужден на 8 суток ареста по обвинению в участии в несанкционированной акции. Такое...
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