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Журналисты TUT.BY у РУВД ждут своих коллег
02.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 30 коллег из редакции TUT.BY и других изданий пришли к зданию Октябрьского РУВД в Минске поздно вечером 1 сентября. Они пришли поддержать журналистов, которые
У РУВД вместе с журналистами и генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина. Приехали также журналисты «Еврорадио», телеканала «Белсат» и издания «Наша Ніва».
— Мы не можем спать дома, когда наши коллеги задержаны за то, что просто выполняли работу. Мы рассчитываем, что они будут ночевать дома. И будем находиться здесь, пока их не выпустят, — говорит главный редактор Марина Золотова.
К слову, жители окрестных домов поддерживают журналистов.: приносят горячий чай, кофе и перекус.
С начала избирательной кампании журналисты TUT.BY задерживались более 10 раз. Но каждый раз их отпускали после установления личности. Впервые наших журналистов будут судить. Редакция считает это вопиющим давлением на СМИ.
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Более 30 коллег из редакции TUT.BY и других изданий пришли к зданию Октябрьского РУВД в Минске поздно вечером 1 сентября. Они пришли поддержать журналистов, которые...
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