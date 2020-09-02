Журналисты TUT.BY у РУВД ждут своих коллег

Источник материала: Tut.by

Более 30 коллег из редакции TUT.BY и других изданий пришли к зданию Октябрьского РУВД в Минске поздно вечером 1 сентября. Они пришли поддержать журналистов, которые были задержаны днем при выполнении своих профессиональных обязанностей.



Фото: TUT.BY

У РУВД вместе с журналистами и генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина. Приехали также журналисты «Еврорадио», телеканала «Белсат» и издания «Наша Ніва».



Фото: TUT.BY

— Мы не можем спать дома, когда наши коллеги задержаны за то, что просто выполняли работу. Мы рассчитываем, что они будут ночевать дома. И будем находиться здесь, пока их не выпустят, — говорит главный редактор Марина Золотова.

К слову, жители окрестных домов поддерживают журналистов.: приносят горячий чай, кофе и перекус.



Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY

С начала избирательной кампании журналисты TUT.BY задерживались более 10 раз. Но каждый раз их отпускали после установления личности. Впервые наших журналистов будут судить. Редакция считает это вопиющим давлением на СМИ.