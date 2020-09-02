В Минске и регионах 1 сентября задержали около 80 человек

Источник материала: Tut.by

В Минске, по данным правозащитников, 1 сентября было задержано 75 человек, в том числе как минимум 9 журналистов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», во время студенческой акции протеста задержали 75 человек. Среди них было около 10 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности. Некоторых репортеров отпустили, однако 6 человек оставили в РУВД Октябрьского района. Как заявил начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович, журналистов будут судить по ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Не обошлось 1 сентября без задержаний и в регионах. В Могилеве задержали одного из лидеров местного протестного движения Володара Цурпанова. В Калинковичах после школьной линейки задержали художника Марину Михееву. Ее обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.