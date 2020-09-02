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В Минске и регионах 1 сентября задержали около 80 человек
02.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске, по данным правозащитников,
Как
Не обошлось 1 сентября без задержаний и в регионах. В Могилеве задержали одного из лидеров местного протестного движения Володара Цурпанова. В Калинковичах после школьной линейки задержали художника Марину Михееву. Ее обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
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