Мингорисполком объяснил, почему площадь Богушевича ремонтируется в будни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Решение ремонтировать площадь Богушевича в будние дни связано с обстановкой на улицах столицы по выходным, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Ранее городские власти приняли решение перекрыть движение в районе площади Богушевича на два дня 2 и 3 сентября в связи с дорожными работами. Вскоре здесь откроют одноименную станцию метро.

"Расставляем точки над i. В Минском горисполкоме рассматривался вопрос о проведении ремонтных работ на площади Богушевича и прилегающих к ней улиц в выходные дни. Но с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будние дни", - говорится в сообщении пресс-службы Мингорисполкома, опубликованном в Telegram.

В сообщении напоминается, что ремонт завершится 4 сентября в 5:00. В связи с этими работами на два дня изменены и схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта.

В среду из-за закрытия для движения площади Богушевича в этом районе города образовались большие пробки. Затруднено движение в районе проспекта Дзержинского по направлению к центру и в настоящее время - согласно сервису Яндекс, автомобили стоят от проспекта Жукова до площади Богушевича.

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