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Мингорисполком объяснил, почему площадь Богушевича ремонтируется в будни
02.09.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Решение ремонтировать площадь Богушевича в будние дни связано с обстановкой на улицах столицы по выходным, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Ранее городские власти приняли решение перекрыть движение в районе площади Богушевича на два дня 2 и 3 сентября в связи с дорожными работами. Вскоре здесь откроют одноименную станцию метро.
"Расставляем точки над i. В Минском горисполкоме рассматривался вопрос о проведении ремонтных работ на площади Богушевича и прилегающих к ней улиц в выходные дни. Но с учетом обстановки, складывающейся в последнее время на улицах города по выходным, было принято решение отремонтировать данные участки дорог в будние дни", - говорится в сообщении пресс-службы Мингорисполкома, опубликованном в Telegram.
В сообщении напоминается, что ремонт завершится 4 сентября в 5:00. В связи с этими работами на два дня
В среду из-за закрытия для движения площади Богушевича в этом районе города образовались большие пробки. Затруднено движение в районе проспекта Дзержинского по направлению к центру и в настоящее время - согласно сервису Яндекс, автомобили стоят от проспекта Жукова до площади Богушевича.
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Из-за дорожных работ на площади Богушевича с утра в среду образовались большие пробки, поток транспорта на проспекте Дзержинского по направлению к центру с трудом...
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