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Суды над журналистами и вызов в СК представителя Координационного совета. События 2 сентября онлайн

02.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в среду намерены судить задержанных 1 сентября во время работы журналистов, которые ночь провели в РУВД. Среди них есть и журналисты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников. Из других событий - на сегодня вызвали на допрос в Следственный комитет исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича и директора бизнес-школы ИПМ Павла Данейко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY следит за событиями, которые происходят 2 сентября. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в среду намерены судить задержанных 1 сентября во время работы журналистов, которые ночь провели в РУВД. Среди них есть и журналисты TUT.BY Надежда Калинина и...
 
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