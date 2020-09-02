Суды над журналистами и вызов в СК представителя Координационного совета. События 2 сентября онлайн

Источник материала: Tut.by

В Минске в среду намерены судить задержанных 1 сентября во время работы журналистов, которые ночь провели в РУВД. Среди них есть и журналисты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников. Из других событий - на сегодня вызвали на допрос в Следственный комитет исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича и директора бизнес-школы ИПМ Павла Данейко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY следит за событиями, которые происходят 2 сентября.