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Суды над журналистами и вызов в СК представителя Координационного совета. События 2 сентября онлайн
02.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в среду намерены судить
TUT.BY следит за событиями, которые происходят 2 сентября.
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В Минске в среду намерены судить задержанных 1 сентября во время работы журналистов, которые ночь провели в РУВД. Среди них есть и журналисты TUT.BY Надежда Калинина и...
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