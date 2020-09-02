ООН: после акций протеста в Беларуси пропало шесть человек

На сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека накануне появилась информация о том, что у экспертов организации есть сведения о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси.

Также в сообщении говорится, что в ООН поступили данные о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Кроме того, эксперты отмечают, что у них есть информация о шести людях, родственники которых не имеют информации о том, где они находятся и в каком состоянии.

«Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек, как сообщается, неизвестны их родственникам. Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», - цитирует БелаПАН заявление ООН.

В документе также говорится, что пытки, которые применялись к задержанным в Беларуси - не могут иметь никакого оправдания, равно как не могут иметь его и насильственные исчезновения граждан.

ООН призывает власти Беларуси:

соблюдать базовые права человека, исключающие пытки и издевательства.

прекратить давление на участников мирных собраний.

прекратить пытки над задержанными.

привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые избивали и издевались над гражданами.

расследовать и наказать виновных в проявлении любыхых форм жестокого обращения.

освободить всех, кто принимает участие в мирных собраниях.

Заявление подписали: спецдокладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер, спецдокладчик по Беларуси Анаис Марен, члены рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям (Лучано Хазан, Тэ-Унг Байк, Бернар Духайме, Хурия Эс-Слами, Хенрикас Мицкявичюс), спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободного выражения Ирен Хан, спецдокладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеман Ньялетсосси Вуль, члены рабочей группы ООН по произвольным задержаниям (Ли Хуми, Элина Штайнерте, Хосе Гевара Бермудес, Сеонг-Фил Хонг, Сетонджи Аджови).

Напомним, что с 9 августа в Беларуси было задержано более восьми тысяч человек. За первые дни массовых протестов число задержанных превысило несколько тысяч. После того, как люди начали выходить из тюрем после отбывания административных арестов, стали всплывать ужасающие подробности задержаний и содержания задержанных. Стало известно, что людей не просто избивали, к ним применялись нечеловеческие условия содержания, издевательства, пытки, насилие, унижения. Кроме того, при разгоне массовых акция протеста применялись водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты, что привело к увеличению числа травмированных.

В Следственном комитете и генпрокуратуре до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по факту избиения и садизма со стороны правоохранительных органов.