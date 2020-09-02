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Парень ногами и руками, а потом молотком и двумя ножами «покалечил» шесть остановок. Его будут судить
02.09.2020 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего столичного жителя. Он был пьян и «избил» шесть остановок. Об этом
Следствие установило, что нетрезвый парень повредил шесть остановок и нанес ущерб на 810 рублей.
— Обвиняемый признал свою вину в хулиганстве и пояснил, что перестал себя контролировать после употребленного алкоголя. А чтобы высвободить энергию, он начал наносить удары по остановочным пунктам ногами и руками, а затем — молотком и двумя ножами, которые были у него с собой, — рассказали в ведомстве
Когда милиционеры прибыла на место происшествия, то потребовали положить ножи на землю — парень размахивал ими перед собой. После того, как он выбросил ножи, его удалось задержать и доставить на медицинское освидетельствование.
К настоящему времени молодой человек возместил в полном объеме причиненный им ущерб.
Но его все равно будут судить, в том числе и по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.
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Парень ногами и руками, а потом молотком и двумя ножами «покалечил» шесть остановок. Его будут судить
Следствие установило, что нетрезвый парень повредил шесть остановок и нанес ущерб на 810 рублей.
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