Парень ногами и руками, а потом молотком и двумя ножами «покалечил» шесть остановок. Его будут судить

Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего столичного жителя. Он был пьян и «избил» шесть остановок. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Следствие установило, что нетрезвый парень повредил шесть остановок и нанес ущерб на 810 рублей.

— Обвиняемый признал свою вину в хулиганстве и пояснил, что перестал себя контролировать после употребленного алкоголя. А чтобы высвободить энергию, он начал наносить удары по остановочным пунктам ногами и руками, а затем — молотком и двумя ножами, которые были у него с собой, — рассказали в ведомстве

Когда милиционеры прибыла на место происшествия, то потребовали положить ножи на землю — парень размахивал ими перед собой. После того, как он выбросил ножи, его удалось задержать и доставить на медицинское освидетельствование.

К настоящему времени молодой человек возместил в полном объеме причиненный им ущерб.

Но его все равно будут судить, в том числе и по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.