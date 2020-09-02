ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Устал удивляться пробитию очередного дна». Уже бывший директор гродненского ЦСК Виктор Шумель уехал из Беларуси

02.09.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже бывший директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель, который написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде, а потом который активно выступал после выборов на гродненских митингах, уехал в Польшу. В Гродно мужчину называли «народным мэром». Блог Гродно s13.ru поговорил с Виктором Шумелем о причинах его отъезда.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Виктор Шумель, будучи директором гродненского центрального спортивного комплекса «Неман», в конце июня написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде. Он просил открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе, и сделать открытое заявление. Сам же тогда директор ЦСК «Неман» и многие его сотрудники написали заявления о выходе из профсоюзов. Правда, потом с работниками ЦСК «Неман» поговорили и, по словам Виктора Шумеля, «вернули всех обратно». Руководитель же от своей принципиальной позиции не отказался. Он ярко выступил на предвыборном митинге Светланы Тихановской в Гродно, а также на собраниях гродненцев после выборов.

Целью и письма Орде, и выступления у Тихановской, по словам Виктора, было желание собственным примером показать, что можно открыто заявлять о своем мнении и призвать тех, кто еще боится, отстаивать свои слова.

Виктор говорит, что на каждом митинге он пытался донести важную для него мысль.

— В белорусских реалиях протесту не нужны лидеры — это мое убеждение. Вспомните историю нынешнего режима и особенно последние месяцы — как только появлялся лидер, его устраняли. Сила нынешнего протеста, кроме прочего, в отсутствии центра, который можно ликвидировать, погасив тем самым весь протест. Сила народа — в его единстве, — убежден Виктор. — На первом же митинге я понял, что скандирования «Новый мэр!» мне аукнутся, но отступать уже не имело смысла. Шел ва-банк к общей цели, пока это было возможно. Власть действует стандартно — убирает активных в надежде, что остальные разойдутся, — но в этот раз не угадали. Импульс протест получил, причем в основном благодаря действиям самих властей, теперь народ будет идти вперед и до конца.

В итоге Виктора все же уволили. Он рассказывает, что это произошло прямо во время его отпуска.

— Я был уволен специальным решением губернатора [предыдущего, Владимира Кравцова] без объяснения причин.

И он уехал за границу. Говорит, «стал получать из разных источников информацию о букете статей, которые должны быть возбуждены в отношении него».

 — Там и реально заслуженная 23.34 КоАП — участие в несанкционированных мероприятиях, — и какие-то фантастические, цель которых, по моему мнению, — долгое расследование для такого же долгого содержания под стражей. Примеров за последние месяцы хватает. В целом правоохранительная система сейчас является просто карательным органом с правом вседозволенности и безнаказанности. Прекрасно понимая, что добиваться правды от такого правосудия я бы не смог, я решил, что участие в уличных протестах лучше приостановить. Сейчас я за границей. Уже устал удивляться ежедневному «пробитию» очередного «дна». Вот не пустили гражданина Беларуси в Беларусь (Тадеуша Кондрусевича. — Прим. TUT.BY). У меня как юриста по образованию и сотрудника погранслужбы в прошлом это даже не укладывается в голове. Страдают все сферы: политическая, экономическая, правовая, социальная. В правовом плане можно уже говорить о своеобразном «дефолте». Вера в правоохранительную и судебную системы убита напрочь, а это то, на что должен рассчитывать гражданин в своей стране.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
ООН: после акций протеста в Беларуси пропало шесть человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика