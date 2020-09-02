«Устал удивляться пробитию очередного дна». Уже бывший директор гродненского ЦСК Виктор Шумель уехал из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Уже бывший директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель, который написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде, а потом который активно выступал после выборов на гродненских митингах, уехал в Польшу. В Гродно мужчину называли «народным мэром». Блог Гродно s13.ru поговорил с Виктором Шумелем о причинах его отъезда.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Виктор Шумель, будучи директором гродненского центрального спортивного комплекса «Неман», в конце июня написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде. Он просил открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе, и сделать открытое заявление. Сам же тогда директор ЦСК «Неман» и многие его сотрудники написали заявления о выходе из профсоюзов. Правда, потом с работниками ЦСК «Неман» поговорили и, по словам Виктора Шумеля, «вернули всех обратно». Руководитель же от своей принципиальной позиции не отказался. Он ярко выступил на предвыборном митинге Светланы Тихановской в Гродно, а также на собраниях гродненцев после выборов.

Целью и письма Орде, и выступления у Тихановской, по словам Виктора, было желание собственным примером показать, что можно открыто заявлять о своем мнении и призвать тех, кто еще боится, отстаивать свои слова.

Виктор говорит, что на каждом митинге он пытался донести важную для него мысль.

— В белорусских реалиях протесту не нужны лидеры — это мое убеждение. Вспомните историю нынешнего режима и особенно последние месяцы — как только появлялся лидер, его устраняли. Сила нынешнего протеста, кроме прочего, в отсутствии центра, который можно ликвидировать, погасив тем самым весь протест. Сила народа — в его единстве, — убежден Виктор. — На первом же митинге я понял, что скандирования «Новый мэр!» мне аукнутся, но отступать уже не имело смысла. Шел ва-банк к общей цели, пока это было возможно. Власть действует стандартно — убирает активных в надежде, что остальные разойдутся, — но в этот раз не угадали. Импульс протест получил, причем в основном благодаря действиям самих властей, теперь народ будет идти вперед и до конца.

В итоге Виктора все же уволили. Он рассказывает, что это произошло прямо во время его отпуска.

— Я был уволен специальным решением губернатора [предыдущего, Владимира Кравцова] без объяснения причин.

И он уехал за границу. Говорит, «стал получать из разных источников информацию о букете статей, которые должны быть возбуждены в отношении него».

— Там и реально заслуженная 23.34 КоАП — участие в несанкционированных мероприятиях, — и какие-то фантастические, цель которых, по моему мнению, — долгое расследование для такого же долгого содержания под стражей. Примеров за последние месяцы хватает. В целом правоохранительная система сейчас является просто карательным органом с правом вседозволенности и безнаказанности. Прекрасно понимая, что добиваться правды от такого правосудия я бы не смог, я решил, что участие в уличных протестах лучше приостановить. Сейчас я за границей. Уже устал удивляться ежедневному «пробитию» очередного «дна». Вот не пустили гражданина Беларуси в Беларусь (Тадеуша Кондрусевича. — Прим. TUT.BY). У меня как юриста по образованию и сотрудника погранслужбы в прошлом это даже не укладывается в голове. Страдают все сферы: политическая, экономическая, правовая, социальная. В правовом плане можно уже говорить о своеобразном «дефолте». Вера в правоохранительную и судебную системы убита напрочь, а это то, на что должен рассчитывать гражданин в своей стране.