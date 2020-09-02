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В Жодино в городском парке 1 сентября появился ОМОН. Местные возмутились

02.09.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 сентября в городском парке у двух прудов в Жодино горожане гуляли с детьми и друзьями. Там были дети и молодежь, мамы и папы, бабушки и дедушки. Кто-то катался на велосипеде, кто-то пускал мыльные пузыри, слушал музыку, разговаривал, пишет Ex-press.by.


Фото: Читатели Ex-press.by

Из двух автобусов внезапно вышли люди в черной форме с нашивками «ОМОН», в балаклавах. Они хотели разогнать людей, говорили о том, что собираться нельзя. Люди не стали убегать — они пытались поговорить с ОМОНом.


Фото: Читатели Ex-press.by

Люди с нашивками «ОМОН» отступили. Но на глазах у всех они схватили парня, который совершенно спокойно стоял на площадке, держа на плечах бело-красно-белый флаг. «За что? Почему?» — кричали люди.


Фото: Читатели Ex-press.by

Еще во время появления ОМОНа жодинцы позвонили в милицию, но на вызов никто не приехал.

Когда люди немного успокоились, решили, что так это оставлять нельзя: ранее председатель исполкома Дмитрий Заблоцкий обещал, что в городе больше не будет ОМОНа. Жодинцы написали письмо ему, а также начальнику Жодинского ГОВД и начальнику отдела Следственного комитета.

Вот текст обращений, подписи под которыми поставили около 40 человек:

«1 сентября 2020 года в 19 часов 15−20 минут возле ледовой площадки (пруды) мы гуляли совместно с детьми и отмечали День знаний. Никаких несанкционированных акций или мероприятий нами не проводилось.

Сотрудники ОВД (в черной форме с нашивками „ОМОН“) напали на мирных прохожих, испугали детей, увели в неизвестном направлении молодого человека.

Прошу разъяснить, на каком основании на территории Жодино находится ОМОН, кем он был вызван, где дислоцируется данное формирование. Так же просим сообщить контактные данные руководителя данного формирования. В случае, если данные сотрудники действуют без приказа (без указания руководства города), просим провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении данных сотрудников».

 
 
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1 сентября в городском парке у двух прудов в Жодино горожане гуляли с детьми и друзьями. Там были дети и молодежь, мамы и папы, бабушки и дедушки. Кто-то катался на...
 
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