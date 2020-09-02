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«Милиция не бьет - ведь все соседи». В Житковичах за участие в акциях протеста осудили врача-педиатра

02.09.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Житковичах прошел суд над педиатром детской поликлиники Ириной Тишковской. Женщину судили за участие в мирных митингах и дали штраф в размере 135 рублей.


Ирина работает в детской поликлинике вот уже 35 лет. На акции стала выходить с 11 августа.

— Как и всех меня переполняет возмущение от этой лжи и жестокости, которые мы видим все эти дни. Я сама пыталась зарегистрироваться наблюдателем, но мне отказали. Выхожу, потому что уже не могу терпеть это и молчать, — рассказала TUT.BY Ирина.

В Житковичах акции протеста не такие масштабные, как в областных центрах и столице — сначала здесь выходили сотни людей, теперь же — всего пара десятков. По мнению Ирины, люди боятся.

— Город небольшой, все друг друга знают. Милиция, конечно, не бьет, как это в больших городах, ведь все соседи. Но предупреждает регулярно. На людей стали составлять протоколы, суды уже оштрафовали пятерых.

По признанию самой Ирины, она не боится преследований. Объявляла даже забастовку на рабочем месте вот с таким объявлением.


Врач говорит, что сегодня, отправляясь в суд, готовилась к худшему: взяла даже тревожный чемоданчик с пастой, зубной щеткой и салфетками. Но ей дали штраф.

 
 
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Сегодня в Житковичах состоялся суд над педиатром детской поликлиники Ириной Тишковской. Женщину судили за участие в мирных митингах.
 
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