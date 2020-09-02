В Бресте во время экоакции в реку Мухавец случайно высадили чужеродные кувшинки

Источник материала: Tut.by

В Бресте в реку Мухавец высадили водяные кувшинки трех сортов, чтобы украсить город. Через несколько дней растения убрали. Выяснилось, что высаженные кувшинки — чужеродные. Они могут нанести вред водоему, пишет «Ахова птушак Бацькаўшчыны» .



Фото: АПБ

Высаженные кувшинки — интродуценты, чужеродные для нашей природы и могут быть опасны для водных экосистем. Эти кувшинки, разрастаясь, плотно покрывают поверхность воды своими листьями, что существенно влияет на насыщенность воды кислородом, ее температуру и освещенность по глубине, а от этого страдают рыбы и другие обитатели водоема.





Такие заросли кувшинок вытесняют аборигенные растения — кувшинку чисто-белую и кубышку желтую, считает директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси Александр Пугачевский.





Кувшинки-интродуценты могут легко распространиться на большие площади, и бороться с их зарослями будет очень сложно. Правительство сейчас выделяет сотни тысяч долларов ежегодно на борьбу с зарослями борщевика Сосновского. В случае с Мухавцем, опасность еще и в том, что интродуценты могут распространиться и на территорию Польши.

Организаторы акции по высадке кувшинок исправили свою ошибку и убрали их из реки.