ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте во время экоакции в реку Мухавец случайно высадили чужеродные кувшинки

02.09.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте в реку Мухавец высадили водяные кувшинки трех сортов, чтобы украсить город. Через несколько дней растения убрали. Выяснилось, что высаженные кувшинки — чужеродные. Они могут нанести вред водоему, пишет «Ахова птушак Бацькаўшчыны».


Фото: АПБ

Высаженные кувшинки — интродуценты, чужеродные для нашей природы и могут быть опасны для водных экосистем. Эти кувшинки, разрастаясь, плотно покрывают поверхность воды своими листьями, что существенно влияет на насыщенность воды кислородом, ее температуру и освещенность по глубине, а от этого страдают рыбы и другие обитатели водоема.


Такие заросли кувшинок вытесняют аборигенные растения — кувшинку чисто-белую и кубышку желтую, считает директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси Александр Пугачевский.


Кувшинки-интродуценты могут легко распространиться на большие площади, и бороться с их зарослями будет очень сложно. Правительство сейчас выделяет сотни тысяч долларов ежегодно на борьбу с зарослями борщевика Сосновского. В случае с Мухавцем, опасность еще и в том, что интродуценты могут распространиться и на территорию Польши.

Организаторы акции по высадке кувшинок исправили свою ошибку и убрали их из реки.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле приступили к установке флагштока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика