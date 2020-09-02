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«Раскатали губу на Гродненскую область!» Пенсионеры вышли с плакатами к генконсульству Польши

02.09.2020 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду днем возле генерального консульства Польши в Гродно собралось около двух десятков человек, большинство — пенсионеры, пишет «Вечерний Гродно».


Люди с плакатами скандировали: «Беларусь не отдадим»! и выражали возмущение, приводим дословно — «попытками Польши захватить Гродненскую область». Дедушки и бабушки говорили о польском журналисте, который поднимал эту тему, правда, после публикации мужчина подвергся осуждению польского общества.

— Мы никому не отдадим эту землю, и нам не нужно диктовать, что делать, — говорила одна из пенсионерок.


Гродненцы вспоминали войну и разделение Европы между сильными мира сего. Говорили про ракеты, влияние извне, достойные пенсии белорусов, которым не «нужно считать копейки», мир, дружбу, польские яблоки и молодых белорусов, которые «едут собирать польскую клубнику».


— Вы раскатали губу на Гродненскую область! Никогда ее не отдадим, костьми ляжем, — кричал в мегафон дедушка, а затем призывал польских дипломатов выйти на встречу и даже прочитал стихи. Как это было, смотрите в видео:

Случайные прохожие реагировали на митинг.

— Продажные, — бросил проходящий мимо мужчина.

— Сам ты продажный! — ответил митингующий.


Акция длилась около 40 минут. Возле консульства автозаков и ОМОНа замечено не было.


Напомним, об угрозе с запада несколько дней назад высказывался Александр Лукашенко.

— Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно, — заявлял Лукашенко.

Власти Польши за последнее время ни разу не поднимали вопросы о каких-то присоединениях. Высказался о ситуации и глава НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что белорусы сами должны определить свое будущее.

— Все страны — союзники НАТО поддерживают суверенную и независимую Беларусь. У НАТО нет большой армии в регионе. Поэтому любая попытка использовать это как предлог для подавления мирных демонстрантов абсолютно неоправданна, — цитирует Столтенберга РАР со ссылкой на Bild.

 
Теги: Гродно
 
 
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Акция длилась около 40 минут. Возле консульства автозаков и ОМОНа замечено не было.
 
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