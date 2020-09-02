Студенты ветакадемии в Витебске стали в цепь солидарности. Двух парней задержали

Источник материала: Tut.by

В Витебске возле главного корпуса академии ветеринарной медицины 2 сентября выстроилась цепь солидарности. В ней стояло около 30 студентов. Вскоре после начала акции молодых людей разогнала милиция. Двух парней задержали.





Акция протеста проходила без лозунгов, плакатов и флагов. Студенты молча стояли вдоль улицы 1-й Доватора возле главного корпуса ветакадемии.

Милиция находилась возле ВГАВМ еще до того, как студенты стали в цепь. Когда они выстроились вдоль улицы, один из сотрудников сообщил в мегафон, что это «несанкционированное мероприятие».











Вначале милиционер хотел задержать парня с черепом на майке, но тот увернулся. Тогда забрали молодого человека по соседству он в красной байке

Через несколько минут из цепи «выдернули» одного парня и отвели в машину. Студенты после этого разошлись.

Рядом с ветакадемией осталась стоять группа парней. Милиционер сделал попытку задержать одного из них. Студент вырвался, однако его догнали и забрали в РОВД.









Напомним, 1 сентября около 30 витебских студентов вышли на мирную демонстрацию к ВГУ имени Машерова, затем двинулись по Московскому проспекту. У некоторых ребят были бело-красно-белые флаги. Двух парней задержали , их доставили в ИВС,