«На Окрестина в шутку называли бандитками». Как дела у студентов, задержанных 1 сентября

Источник материала: Tut.by

1 сентября студенты вышли на акции протеста и солидарности. Как потом расскажут в МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении более 30 студентов составили протоколы об административном правонарушении. TUT.BY поговорил с тремя из них: они в День знаний оказались в Ленинском РУВД.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Кто успел спрятаться за спинами девушек, тех не тронули»

19-летний Данила Дорофеев — студент 2-го курса БГУ. Рассказывает о том, что заранее участвовать в акции 1 сентября не планировал. Решил присоединиться, только узнав об утренних задержаниях студентов: хотел выразить солидарность. В группу протестующих влился около 2 часов дня.

— Мы шли, по пути присоединялись новые люди — а еще нас преследовали «бусики» без номеров, — описывает он, и вспоминает маршрут: Немига, Городской вал, проспект Независимости. — Не знаю, вел ли нас вообще кто-то и была ли организация: мы просто гуляли по городу.

На пути студентов периодически появлялись силовики и сотрудники милиции. Были и задержания. Для Данилы митинг закончился возле «Динамо».

— Прошли примерно половину забора, когда рядом резко остановились несколько микроавтобусов. Выбежал ОМОН, стали хватать тех, кто ближе к улице. Некоторые успели спрятаться за спинами у девушек — и их не тронули.

Данила же оказался в числе тех, кого посадили в «бус». На часах было полпятого.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Учусь я на платном, и о том, что могут отчислить из универа, задумался уже по дороге — но и то, в духе «чего переживать, все равно ничего не поделаешь». Просто отбросил эту мысль.

Задержанных отвезли в Ленинское РУВД.

— Всех выгрузили, поставили у стены в стойку. Забрали вещи из карманов: телефоны, ключи. По одному вызывали, чтобы каждый забрал свое в пакет. На камеру мы озвучивали личные данные: имя, фамилия, где проживаешь. Дальше вели составлять протокол. На меня было два: за участие в митинге и неповиновении при задержании. Говорили так: «Подписывайте, не то поедете ночевать в ЦИП», — и я согласился с обоими протоколами. Но в итоге пожалел. Есть видео, где видно — я не сопротивляюсь, мне заломили руки.

В рюкзаке студента был бчб-флаг, его забрали. Содержимое телефона не изучали, но запретили снимать и сказали отключить. Даниле и еще нескольким задержанным из БГУ нужно было дождаться декана.

— В РУВД я провел около пяти часов, два из них — в открытом помещении, на холоде в майке. Около десяти вечера приехал декан одного из факультетов, не моего — и нас отпустили под расписку. Он вел себя очень спокойно. Сразу же нам сказали, что отчислять не будут. Очень благодарен университету за то, как они себя повели.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Данилу отпустили, но так и не выдали копию протокола. Сегодня он успел съездить в РУВД, попросить документы, чтобы ознакомить адвоката — сказали оставить заявку, на которую ответят в течение 10 дней.

— Но суд может состояться и раньше, — подчеркивает Данила. — При этом никаких бумаг о том, в какое время я обязуюсь явиться туда, не подписывал: даже не знаю, что это может значить.

Одно ясно точно — с родителями конфликта нет:

— Я изначально поставил их перед фактом, что пошел на шествие. Они меня поддержали. Так что никаких вопросов и проблем позже не возникло. Что касается протоколов, надеюсь, один — о сопротивлении при задержании — мне удастся оспорить. До этого у меня административных правонарушений не было: ни-ка-ких, даже за безбилетный проезд.

«На Окрестина нас в шутку называли бандитками»

19-летняя Вера (просит не указывать ее фамилию — прим. TUT.BY) — студентка третьего курса филфака БГУ. 1 сентября вместе с другими студентами решила поприветствовать первокурсников акцией: написать мелом во внутреннем дворике вуза цитаты белорусских классиков. Затем в планах было собрать подписи к студенческой петиции и присоединиться к шествию — но этого не случилось.

— Подошли декан и замдекана, спросили, чем мы занимаемся. Выстроить взвешенный диалог во внутреннем дворике было сложно, и по просьбе декана мы прошли к нему в кабинет. Стала объяснять наши планы — но тут декану позвонили. Он был очень взволнован, мы снова прошли во дворик. Там уже находился мужчина в светлом костюме, девочки стали с ним активно полемизировать.



Цитаты, которые успели написать студентки. Фото: facebook.com/prajdzisvet

Закончилась эта история тем, что двое мужчин в гражданском сообщили Вере и еще одной студентке, Ангелине: придется проехать с ними. Уже в машине девушки узнали, что их везут в Ленинский РУВД. За несколько часов осмотрели личные вещи, составили протоколы:

— Статья 23.34, ч. 1, которую всем вменяют, — уточняет девушка. — Надеялись, что отпустят, но услышали: доставайте шнурки, повезут в ЦИП. Спросили, почему, но никто не ответил. По дороге пугали отчислением и тем, что родители потеряют работу.

Так девушки попали на Окрестина — как оказалось, до утра. Ангелина сначала плакала, но потом ей стало легче. Сменили, говорит, несколько камер. Последней стала пятиместная: сначала была пустой, но постепенно заполнилась задержанными из разных точек города. Вера отмечает, что с этого момента с ними вели себя очень вежливо: дали свежее белье, санитарные пакеты.

— Разрешили поесть, хотя время ужина уже прошло. Была питьевая вода. Шутили, называли нас «бандитки».

На следующий день, уже после завтрака девушек отвезли в суд. Вере дали штраф в 25 базовых величин, это 675 рублей.



Цитаты, которые успели написать студентки. Фото: facebook.com/prajdzisvet

— Меня очень поддерживали и представители ректората, и представители деканата. И декан, и замдекана сейчас тут, они характеризовали нас исключительно положительно и переживали за нас. Спасибо им огромное! Ждем решения по делу Ангелины: надеюсь, повезет, и ей тоже дадут штраф, а не сутки. На факультете об отчислении и речи не идет, говорят: восстановите здоровье — и ждем вас на парах.

О чем Вера переживает — так это о том, что пришлось понервничать родителям.

— Я ведь всегда была образцовым ребенком: олимпиадница, учусь на бюджете, средний балл за время учебы выше девяти. Сказала маме, что сама оплачу штраф и верну деньги за услуги адвоката, потому что уже большая девочка.

«Я не тот человек, который скажет, что просто мимо шел. Нет, действительно осознанно участвовал»

21-летний Евгений Черепович учится на истфаке БГУ, на платном. Себя по-честному характеризует как «студента, разочаровавшегося в системе белорусского образования».

1 сентября в 11 часов, с бело-красно-белым флагом он был возле своего факультета: тогда как раз задержали преподавателя истфака, доцента Вадима Белевца. Митингующие разбежались, встретили других студентов у юридического факультета — и пошли вместе с ними.

Как и Данилу, Евгения задержали около стадиона «Динамо»:

— В бусе я сел на сидение, но омоновец меня повалил на пол, я ударился головой — и у меня вырвали флаг. По дороге нам говорили о том, что поедем колхоз поднимать, пойдем в армию. Когда у одного зазвонил телефон, прокомментировали: «Мама спрашивает, какой штраф дали?»



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Ленинском РУВД Евгений почувствовал себя нехорошо: тошнота, головокружение. Жалобы на самочувствие были и у других задержанных, поэтому вызвали скорую.

— До этого провели обычную процедуру: я на видео отвечал на вопросы. Подписал протокол, что участвовал в несанкционированной акции — и я не тот человек, который скажет, что просто мимо шел. Нет, действительно осознанно участвовал.

Студента отвезли в 5-ю больницу, где его осмотрели и сказали, что он в порядке. Оттуда он вернулся в общежитие. Был уже поздний вечер. Копию протокола он не получил и когда состоится суд, не знает.

Евгений уточняет: в акциях протеста он участвовал и раньше — и в родной Вилейке, и в Минске. Но обходилось без задержаний. Бабушке сегодня показывали какую-то видеозапись, где уводили кого-то, похожего на ее внука, — так что, может быть, момент его задержания есть на видео.

— Но сам я не смотрел… Чтобы не переживать еще раз. Все-таки первый такой опыт, — улыбается он.