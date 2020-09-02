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«На Окрестина в шутку называли бандитками». Как дела у студентов, задержанных 1 сентября
02.09.2020 20:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 сентября студенты
«Кто успел спрятаться за спинами девушек, тех не тронули»
19-летний Данила Дорофеев — студент 2-го курса БГУ. Рассказывает о том, что заранее участвовать в акции 1 сентября не планировал. Решил присоединиться, только узнав об утренних задержаниях студентов: хотел выразить солидарность. В группу протестующих влился около 2 часов дня.
— Мы шли, по пути присоединялись новые люди — а еще нас преследовали «бусики» без номеров, — описывает он, и вспоминает маршрут: Немига, Городской вал, проспект Независимости. — Не знаю, вел ли нас вообще кто-то и была ли организация: мы просто гуляли по городу.
На пути студентов периодически появлялись силовики и сотрудники милиции. Были и задержания. Для Данилы митинг закончился возле «Динамо».
— Прошли примерно половину забора, когда рядом резко остановились несколько микроавтобусов. Выбежал ОМОН, стали хватать тех, кто ближе к улице. Некоторые успели спрятаться за спинами у девушек — и их не тронули.
Данила же оказался в числе тех, кого посадили в «бус». На часах было полпятого.
— Учусь я на платном, и о том, что могут отчислить из универа, задумался уже по дороге — но и то, в духе «чего переживать, все равно ничего не поделаешь». Просто отбросил эту мысль.
Задержанных отвезли в Ленинское РУВД.
— Всех выгрузили, поставили у стены в стойку. Забрали вещи из карманов: телефоны, ключи. По одному вызывали, чтобы каждый забрал свое в пакет. На камеру мы озвучивали личные данные: имя, фамилия, где проживаешь. Дальше вели составлять протокол. На меня было два: за участие в митинге и неповиновении при задержании. Говорили так: «Подписывайте, не то поедете ночевать в ЦИП», — и я согласился с обоими протоколами. Но в итоге пожалел. Есть видео, где видно — я не сопротивляюсь, мне заломили руки.
В рюкзаке студента был бчб-флаг, его забрали. Содержимое телефона не изучали, но запретили снимать и сказали отключить. Даниле и еще нескольким задержанным из БГУ нужно было дождаться декана.
— В РУВД я провел около пяти часов, два из них — в открытом помещении, на холоде в майке. Около десяти вечера приехал декан одного из факультетов, не моего — и нас отпустили под расписку. Он вел себя очень спокойно. Сразу же нам сказали, что отчислять не будут. Очень благодарен университету за то, как они себя повели.
Данилу отпустили, но так и не выдали копию протокола. Сегодня он успел съездить в РУВД, попросить документы, чтобы ознакомить адвоката — сказали оставить заявку, на которую ответят в течение 10 дней.
— Но суд может состояться и раньше, — подчеркивает Данила. — При этом никаких бумаг о том, в какое время я обязуюсь явиться туда, не подписывал: даже не знаю, что это может значить.
Одно ясно точно — с родителями конфликта нет:
— Я изначально поставил их перед фактом, что пошел на шествие. Они меня поддержали. Так что никаких вопросов и проблем позже не возникло. Что касается протоколов, надеюсь, один — о сопротивлении при задержании — мне удастся оспорить. До этого у меня административных правонарушений не было: ни-ка-ких, даже за безбилетный проезд.
«На Окрестина нас в шутку называли бандитками»
19-летняя Вера (просит не указывать ее фамилию — прим. TUT.BY) — студентка третьего курса филфака БГУ. 1 сентября вместе с другими студентами решила поприветствовать первокурсников акцией: написать мелом во внутреннем дворике вуза цитаты белорусских классиков. Затем в планах было собрать подписи к студенческой петиции и присоединиться к шествию — но этого не случилось.
— Подошли декан и замдекана, спросили, чем мы занимаемся. Выстроить взвешенный диалог во внутреннем дворике было сложно, и по просьбе декана мы прошли к нему в кабинет. Стала объяснять наши планы — но тут декану позвонили. Он был очень взволнован, мы снова прошли во дворик. Там уже находился мужчина в светлом костюме, девочки стали с ним активно полемизировать.
Закончилась эта история тем, что двое мужчин в гражданском сообщили Вере и еще одной студентке, Ангелине: придется проехать с ними. Уже в машине девушки узнали, что их везут в Ленинский РУВД. За несколько часов осмотрели личные вещи, составили протоколы:
— Статья 23.34, ч. 1, которую всем вменяют, — уточняет девушка. — Надеялись, что отпустят, но услышали: доставайте шнурки, повезут в ЦИП. Спросили, почему, но никто не ответил. По дороге пугали отчислением и тем, что родители потеряют работу.
Так девушки попали на Окрестина — как оказалось, до утра. Ангелина сначала плакала, но потом ей стало легче. Сменили, говорит, несколько камер. Последней стала пятиместная: сначала была пустой, но постепенно заполнилась задержанными из разных точек города. Вера отмечает, что с этого момента с ними вели себя очень вежливо: дали свежее белье, санитарные пакеты.
— Разрешили поесть, хотя время ужина уже прошло. Была питьевая вода. Шутили, называли нас «бандитки».
На следующий день, уже после завтрака девушек отвезли в суд. Вере дали штраф в 25 базовых величин, это 675 рублей.
— Меня очень поддерживали и представители ректората, и представители деканата. И декан, и замдекана сейчас тут, они характеризовали нас исключительно положительно и переживали за нас. Спасибо им огромное! Ждем решения по делу Ангелины: надеюсь, повезет, и ей тоже дадут штраф, а не сутки. На факультете об отчислении и речи не идет, говорят: восстановите здоровье — и ждем вас на парах.
О чем Вера переживает — так это о том, что пришлось понервничать родителям.
— Я ведь всегда была образцовым ребенком: олимпиадница, учусь на бюджете, средний балл за время учебы выше девяти. Сказала маме, что сама оплачу штраф и верну деньги за услуги адвоката, потому что уже большая девочка.
«Я не тот человек, который скажет, что просто мимо шел. Нет, действительно осознанно участвовал»
21-летний Евгений Черепович учится на истфаке БГУ, на платном. Себя по-честному характеризует как «студента, разочаровавшегося в системе белорусского образования».
1 сентября в 11 часов, с бело-красно-белым флагом он был возле своего факультета: тогда как раз
Как и Данилу, Евгения задержали около стадиона «Динамо»:
— В бусе я сел на сидение, но омоновец меня повалил на пол, я ударился головой — и у меня вырвали флаг. По дороге нам говорили о том, что поедем колхоз поднимать, пойдем в армию. Когда у одного зазвонил телефон, прокомментировали: «Мама спрашивает, какой штраф дали?»
В Ленинском РУВД Евгений почувствовал себя нехорошо: тошнота, головокружение. Жалобы на самочувствие были и у других задержанных, поэтому вызвали скорую.
— До этого провели обычную процедуру: я на видео отвечал на вопросы. Подписал протокол, что участвовал в несанкционированной акции — и я не тот человек, который скажет, что просто мимо шел. Нет, действительно осознанно участвовал.
Студента отвезли в 5-ю больницу, где его осмотрели и сказали, что он в порядке. Оттуда он вернулся в общежитие. Был уже поздний вечер. Копию протокола он не получил и когда состоится суд, не знает.
Евгений уточняет: в акциях протеста он участвовал и раньше — и в родной Вилейке, и в Минске. Но обходилось без задержаний. Бабушке сегодня показывали какую-то видеозапись, где уводили кого-то, похожего на ее внука, — так что, может быть, момент его задержания есть на видео.
— Но сам я не смотрел… Чтобы не переживать еще раз. Все-таки первый такой опыт, — улыбается он.
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«Статья 23.34, ч. 1, которую всем вменяют. Надеялись, что отпустят, но услышали: доставайте шнурки, повезут в ЦИП. Спросили, почему, но никто не ответил. По дороге пугали...
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