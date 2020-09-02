В Минске задержан фотокорреспондент TUT.BY Вадим Замировский

Источник материала: Tut.by

В Минске у станции метро «Пушкинская» сотрудники милиции задержали нашего фотокорреспондента Вадима Замировского. Об этом нам сообщили читатели.





Вадим выполнял редакционное задание, он фотографировал происходящее на месте мемориала Тарайковского. Сегодня днем там реагентами засыпали надпись на асфальте «Не простим». Пришедшие вечером люди пытались убрать техническую соль. Вадим только успел сообщить в редакцию, что прибыл на место. Буквально через несколько минут нам сообщили, что наш журналист задержан.

— Подъехали автозак, бусик и милецейская машина. Люди стали разбегаться. Я забежала на горку, обернулась, а вашего журналиста схватили два сотрудника милиции, именно милиции, в синей форме. Перед этим он упал, не знаю споткнулся сам или они подножку поставили. Они заломали назад ему руки и быстро повели в автозак.