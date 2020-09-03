Кондрусевич об обвинениях Лукашенко: Инструкции мне может давать только папа римский

Источник материала: Tut.by

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в интервью «Настоящему времени» рассказал, зачем поехал в Польшу, есть ли у него второе гражданство и от кого он получает указания.



Фото: catholic.by

31 августа Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, когда он возвращался из Польши, несмотря на то, что он является гражданином Беларуси. Инцидент не комментировали ни в Госпогранкомитете, ни в КГБ.

Спустя сутки ситуацию прокомментировал Лукашенко. Он заявил, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам неважно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко.

Кондрусевич в интервью «Настоящему времени» рассказал, что выезжал в Польшу на богослужения, а в Варшаве даже не был.

— Я был рядом с Белостоком, а потом ездил на причастие в сторону Варшавы, но не в сам город. Не понимаю, какие инструкции нужны, мне инструкции может давать папа римский или папский нунций. Но кто-то, тем более из другого государства? Церковь отделена от государства!

Мы служим, конечно, государству, я служу Беларуси. Во всех своих призывах я обращался к людям, чтобы не было насилия, не было мести, чтобы было прощение. Это просто абсурд какой-то, мне непонятно, откуда это все идет.

— Лукашенко также говорит, что у вас якобы есть двойное гражданство, можете это прояснить?

— Как я могу это прояснить? У меня есть белорусский паспорт, я его показал.

— Вы лично расстроены этой ситуацией?

— Конечно, расстроен. Потому что я должен исполнять свои обязанности как пастырь в Беларуси, а я теперь не могу их исполнять. Понятно, что я могу написать какое-то послание, послать его по электронной почте. Но это совершенно не то, что лично быть на месте.

Кроме того, у меня уже на следующее воскресенье назначены два больших богослужения, я не знаю, решится ли вопрос с моим въездом до этого времени. Конечно же, это все волнует людей. Потому что объявлено, что епископ будет, а вдруг епископа нет, начинаются всякие суждения. Это не служит консолидации нашего общества, особенно в наше время, когда надо прилагать максимум усилий для того, чтобы прийти к спокойному решению всех проблем, с которыми наше общество столкнулось.

— Ватикан знает о сложившейся ситуации?

— Я информировал нунция, а дальше я не знаю, кому он сообщил.

Кондрусевич называет все произошедшее с ним «недоразумением, которое в скором времени благополучно разрешится».

Что же касается избиений и жестоких задержаний, то, по словам Кондрусевича, простить это непросто, но надо.

— Посмотрите на крест Господень. Христос умирает, но с какими словами? Он говорит: «Отче, прости им». Он просит об их прощении, и мы должны следовать этому примеру. Это трудно, и мне нравятся слова святого Иоанна Павла II, который еще в 2000 году призывал к прощению и сказал, что прощение — это не знак слабости, это знак силы. Потому что когда мы прощаем, мы тоже побеждаем самих себя, то зло, которое в нас есть. Потому что мы все грешные, и мы все нуждаемся в прощении, от наших ближних, от бога. Это нелегко, но возможно.

И я думаю, что и католическая церковь, и другие церкви должны приложить усилия, чтобы привести людей к прощению. Без прощения очень трудно. Конечно, нужна и справедливость, но это уже дело суда и других органов. А наше дело — призывать к прощению и к диалогу.