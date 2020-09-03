Лукашенко поздравил коллектив РНПЦ онкологии с 60-летием со дня основания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова с 60-летием со дня основания, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Создание Белорусского научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии стало эпохальным событием, а профессионалы, которые стояли у истоков этого важного направления, навсегда вписали свои имена в историю отечественной медицины", - заявил Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что коллектив медучреждения смог сохранить и приумножить лучшие традиции, а также создать эффективную систему оказания специализированной помощи людям, сформировать свою научную школу, спасти десятки тысяч человеческих жизней и заслужить признание медиков и доверие пациентов не только из нашей страны и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Он напомнил, что сегодня РНПЦ онкологии является современным высокотехнологичным медучреждением, которое соответствует мировым стандартам.

"Убежден, что компетентность и целеустремленность сотрудников центра позволят достичь новых успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями, а грядущие годы станут для вас очередной знаменательной вехой на пути развития и реализации самых смелых проектов в деле сохранения здоровья нации", - подчеркнул в поздравлении Александр Лукашенко.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова стал правопреемником созданного в 1959 году Белорусского Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии. Днем рождения медучреждения считается 3 сентября 1960 года: в этот день был подписан первый приказ по институту его первым директором.

Открытие РНПЦ стало импульсом и важной вехой в развитии онкологической науки и клинической онкологии в Беларуси. В 1997 году онкологическому центру присвоили имя его создателя Н.Н.Александрова, а в 2010 году в жилом поселке "Зеленый Бор" под Минском его же именем назвали главную улицу.

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