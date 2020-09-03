ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил коллектив РНПЦ онкологии с 60-летием со дня основания

03.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова с 60-летием со дня основания, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Создание Белорусского научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии стало эпохальным событием, а профессионалы, которые стояли у истоков этого важного направления, навсегда вписали свои имена в историю отечественной медицины", - заявил Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что коллектив медучреждения смог сохранить и приумножить лучшие традиции, а также создать эффективную систему оказания специализированной помощи людям, сформировать свою научную школу, спасти десятки тысяч человеческих жизней и заслужить признание медиков и доверие пациентов не только из нашей страны и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минздрав уволил директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека

Он напомнил, что сегодня РНПЦ онкологии является современным высокотехнологичным медучреждением, которое соответствует мировым стандартам.

"Убежден, что компетентность и целеустремленность сотрудников центра позволят достичь новых успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями, а грядущие годы станут для вас очередной знаменательной вехой на пути развития и реализации самых смелых проектов в деле сохранения здоровья нации", - подчеркнул в поздравлении Александр Лукашенко.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова стал правопреемником созданного в 1959 году Белорусского Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии. Днем рождения медучреждения считается 3 сентября 1960 года: в этот день был подписан первый приказ по институту его первым директором.

Открытие РНПЦ стало импульсом и важной вехой в развитии онкологической науки и клинической онкологии в Беларуси. В 1997 году онкологическому центру присвоили имя его создателя Н.Н.Александрова, а в 2010 году в жилом поселке "Зеленый Бор" под Минском его же именем назвали главную улицу.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент отметил, что это медучреждение сегодня является современной высокотехнологичной организацией здравоохранения, которая по всем параметрам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кондрусевич об обвинениях Лукашенко: Инструкции мне может давать только папа римский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика