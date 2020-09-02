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Задержаны уволенные за свои высказывания с телевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно
03.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержаны шоумены и ведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны — пока неизвестно.
Что Денис Дудинский задержан, нам подтвердил источник. Обстоятельства произошедшего он не сообщил.
Что касается Дмитрия Кохно, то, как
Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно
Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После поста Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой
Напомним, 1 сентября, посещая Барановичи, Лукашенко прокомментировал ситуацию ухода журналистов из государственных СМИ. Он заявил, что они «хайпанули» на ситуации. По его мнению, журналисты заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места.
— И не надо придумывать, что пошла какая-то волна — кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу, —
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Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны - пока неизвестно.
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