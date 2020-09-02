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Задержаны уволенные за свои высказывания с телевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно

03.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны шоумены и ведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны — пока неизвестно.


Денис Дудинский и Катерина Раецкая на "Марше свободы" у стелы 16 августа. Фото: instagram.com/dudinski_denis

Что Денис Дудинский задержан, нам подтвердил источник. Обстоятельства произошедшего он не сообщил.

Что касается Дмитрия Кохно, то, как пишет телеграм-канал «МотолькоПомоги», его задержали, когда он выходил из подъезда и садился в машину: «Подъехал черный микроавтобус, выбежал отряд в полном обмундировании, маму оставили, а Дмитрия затащили в бус».


Фото: личный архив героя

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Тех, кто «не может нормально спать по ночам», шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Дмитрий пообещал, что лично вступится за каждого из них.

Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После поста Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой отстранен от ведения «Славянского базара». Позже стало известно, что его уволили с БТ.

Напомним, 1 сентября, посещая Барановичи, Лукашенко прокомментировал ситуацию ухода журналистов из государственных СМИ. Он заявил, что они «хайпанули» на ситуации. По его мнению, журналисты заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места.

— И не надо придумывать, что пошла какая-то волна — кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу, — заявил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны - пока неизвестно.
 
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