В Пинском районе собака загрызла ежа - и заболела бешенством. Теперь там карантин

Источник материала: Tut.by

В деревне Стытычево Пинского района объявили карантин по бешенству после того, как домашняя собака загрызла больного ежа, сообщает газета «Полесская правда» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Домашний пес загрыз ежа, который прибежал из леса на участок. На следующий день собака стала вести агрессивно и бросилась на жителя соседней деревни. Через несколько дней животное умерло.

Сообщение об инциденте поступило в районную ветстанцию. Вскоре опасения подтвердились: собака была больна.

25 августа деревню Стытычево объявили неблагополучной зоной по бешенству и установили карантин.