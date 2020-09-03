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В Пинском районе собака загрызла ежа - и заболела бешенством. Теперь там карантин

03.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Стытычево Пинского района объявили карантин по бешенству после того, как домашняя собака загрызла больного ежа, сообщает газета «Полесская правда».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Домашний пес загрыз ежа, который прибежал из леса на участок. На следующий день собака стала вести агрессивно и бросилась на жителя соседней деревни. Через несколько дней животное умерло.

Сообщение об инциденте поступило в районную ветстанцию. Вскоре опасения подтвердились: собака была больна.

25 августа деревню Стытычево объявили неблагополучной зоной по бешенству и установили карантин.

 
 
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