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В Пинском районе собака загрызла ежа - и заболела бешенством. Теперь там карантин
03.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Стытычево Пинского района объявили карантин по бешенству после того, как домашняя собака загрызла больного ежа, сообщает газета
Домашний пес загрыз ежа, который прибежал из леса на участок. На следующий день собака стала вести агрессивно и бросилась на жителя соседней деревни. Через несколько дней животное умерло.
Сообщение об инциденте поступило в районную ветстанцию. Вскоре опасения подтвердились: собака была больна.
25 августа деревню Стытычево объявили неблагополучной зоной по бешенству и установили карантин.
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В деревне объявили карантин по бешенству.
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