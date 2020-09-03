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Инвестор собирается выращивать в Пинском районе быстрорастущие деревья
03.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе планируют создать первую в Беларуси плантацию быстрорастущих деревьев, сообщает местный
В регионе приступили к проекту по закладке павловнии — самого быстрорастущего дерева в мире. Уникальность павловнии — в способности к регенерации. После вырубки оно отрастает вновь и не требует повторной посадки. Продолжительность жизни корня — 70−100 лет, растение может вынести от 4 до 9 циклов по 8 лет.
Растительный материал применяется в деревообработке, на производстве и в энергетике. Все части дерева — ствол, ветки и листья пригодны для изготовления пеллетов и биотоплива.
Проект реализует инвестор. Ожидается, что плантация разместится в юго-западной части района на территории фермерского хозяйства площадью 50 га. Сейчас проект на стадии оформления документов.
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Если проект реализуют, это будет первая в Беларуси плантация павлонии.
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