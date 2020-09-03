Инвестор собирается выращивать в Пинском районе быстрорастущие деревья

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе планируют создать первую в Беларуси плантацию быстрорастущих деревьев, сообщает местный райисполком .



Фото: Petr Filippov для ru.wikipedia.org

В регионе приступили к проекту по закладке павловнии — самого быстрорастущего дерева в мире. Уникальность павловнии — в способности к регенерации. После вырубки оно отрастает вновь и не требует повторной посадки. Продолжительность жизни корня — 70−100 лет, растение может вынести от 4 до 9 циклов по 8 лет.

Растительный материал применяется в деревообработке, на производстве и в энергетике. Все части дерева — ствол, ветки и листья пригодны для изготовления пеллетов и биотоплива.

Проект реализует инвестор. Ожидается, что плантация разместится в юго-западной части района на территории фермерского хозяйства площадью 50 га. Сейчас проект на стадии оформления документов.