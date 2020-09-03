ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвестор собирается выращивать в Пинском районе быстрорастущие деревья

03.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе планируют создать первую в Беларуси плантацию быстрорастущих деревьев, сообщает местный райисполком.


Фото: Petr Filippov для ru.wikipedia.org

В регионе приступили к проекту по закладке павловнии — самого быстрорастущего дерева в мире. Уникальность павловнии — в способности к регенерации. После вырубки оно отрастает вновь и не требует повторной посадки. Продолжительность жизни корня — 70−100 лет, растение может вынести от 4 до 9 циклов по 8 лет.

Растительный материал применяется в деревообработке, на производстве и в энергетике. Все части дерева — ствол, ветки и листья пригодны для изготовления пеллетов и биотоплива.

Проект реализует инвестор. Ожидается, что плантация разместится в юго-западной части района на территории фермерского хозяйства площадью 50 га. Сейчас проект на стадии оформления документов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если проект реализуют, это будет первая в Беларуси плантация павлонии.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинском районе собака загрызла ежа - и заболела бешенством. Теперь там карантин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика