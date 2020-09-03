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В Могилеве собираются строить пешеходный мост через Днепр. Каким он будет - спрашивают горожан
03.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве собираются строить пешеходный мост над рекой Днепр в районе парка в микрорайоне Подниколье. И каким он будет — спрашивают горожан. Дизайнерам, архитекторам, художникам чиновники предлагают прислать свои эскизы,
Предложения от горожан ждет управление архитектуры и градостроительства горисполкома. Принять участие в разработке эскизного проекта пешеходного моста через Днепр в районе парка в Подниколье могут как профессиональные архитекторы, дизайнеры и художники, так и те, кто занимается дизайном без специальной подготовки. Предложения могут быть и индивидуальными, и коллективными.
Предложить свои идеи (коллективно или индивидуально) могут как профессиональные архитекторы, дизайнеры и художники, так и те, кто занимается дизайном без специальной подготовки.
Важно при разработке эскиза:
Тип конструкций — на усмотрение разработчика.
Эскизные решения (в цвете) следует предоставлять в управление архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома (ул. Первомайская, 28А; каб.319) на бумажном носителе в формате А3 или в электронном виде (формат pdf или jpeg) на электронную почту uamgik1@rambler.ru с пометкой «Эскизное решение пешеходного моста».
Принимать работы будут до 30 октября 2020 года. Лучшие из них, по итогам заседания градостроительного совета, будут учтены при разработке основной концепции пешеходного моста.
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Лучшие из присланных эскизов рассмотрят на заседании градостроительного совета и учтут при разработке основной концепции пешеходного моста.
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